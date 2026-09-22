Pocas veces un arquero termina siendo una de las principales opciones de ataque de su equipo. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a Ignacio Barrios con UTC en su último partido ante Sport Huancayo. El guardameta ingresó en los minutos finales, pero no para ponerse los guantes, sino para ocupar el puesto de delantero. Detrás de aquella curiosa imagen existe un complicado contexto que el propio futbolista explicó.

Barrios contó que la situación se produjo por las dificultades que viene atravesando el cuadro cajamarquino. Después de la mitad de temporada, el equipo tuvo que afrontar un plantel corto y varias bajas, mientras que la imposibilidad de incorporar jugadores complicó todavía más las opciones del comando técnico.

“La realidad fue que, como te decía, cuando comenzó teníamos un plantel corto. Éramos 23 jugadores y bueno, pasó lo que pasó a mitad de año. Después se seguía lo de Juan Pablo, que hubieron tres expulsados, teníamos dos, tres lesionados”, explicó el arquero sobre el contexto que terminó generando esta particular situación.

La posibilidad de utilizarlo como jugador de campo, incluso, ya había sido mencionada anteriormente. Sin embargo, Barrios nunca imaginó que realmente tendría que ingresar como delantero en un partido oficial.

Finalmente, ante la necesidad de buscar el empate frente a Sport Huancayo, el técnico decidió recurrir a él. “Después se da todo ese enlace de juego y cuando me llaman pregunté tres veces yo, yo, y bueno, me tocó salir de la cancha”, contó. Barrios ingresó para intentar generar peligro en los últimos minutos y acompañar a los jugadores que buscaban la igualdad.

¿Y qué fue lo más complicado? El propio arquero reconoció que no está acostumbrado a jugar en esa posición. “Más de un futbolístico no le meto, obviamente que a veces, como le dicen acá, las pichangas y eso juego a ratos, pero bueno, ya estoy grande, tengo 33 años y siempre al arco, así que por eso se veía algún movimiento medio tosco”, señaló entre risas.

Barrios explicó que su función era principalmente aprovechar su presencia física dentro del área. “La realidad obviamente era meter gente al área, obviamente capaz que por el porte que tengo que echar algún, que quede alguna pelota sucia, hubieron dos, tres chances”, comentó. Incluso reveló que Bruno Duarte, también defensor, terminó ocupando la posición de ‘9’ durante el encuentro.

Más allá de lo curioso de la escena, el arquero dejó claro que la situación refleja las dificultades que atraviesa UTC. “Es complicado, como te dije, de mitad de año para adelante se ha hecho muy complicado por todas las circunstancias”, manifestó. El club afronta además una resta de puntos que, según explicó, corresponde a situaciones administrativas ajenas a lo conseguido dentro del campo.

“Vos mirás la tabla y tenés menos tres y te sacan diez puntos, que puntos que nosotros logramos en cancha. Si bien capaz que nos está faltando algo más, tendríamos 20 puntos”, sostuvo Barrios. El guardameta también señaló que el plantel mantiene la esperanza de recuperar esas unidades mientras el trámite continúa y que todavía tienen partidos como locales para intentar alejarse de la zona complicada.

El arquero destacó, además, que el plantel continúa enfocado pese a toda esta situación. “No queda otra que para uno entrenarme, mantenerse al margen de eso y, como te digo, sumar la mayor cantidad de puntos”, afirmó. UTC tendrá ahora que seguir luchando con un grupo reducido y esperando que la situación administrativa tenga una resolución.

Barrios también habló de aquella otra situación que protagonizó semanas atrás ante Universitario, cuando fue reemplazado durante el entretiempo. El arquero confirmó que su salida no se produjo por el gol de Jairo Concha, como se especuló en su momento, sino por una discusión que tuvo con el entonces técnico Cristian Paulucci.

“Fue por la discusión, directamente por la discusión”, aclaró. Según explicó, hubo un intercambio de palabras durante un contexto de mucha tensión y posteriormente el entrenador decidió sustituirlo. “No la comparto, terminamos un intercambio de palabras y quedó ahí nomás”, añadió.

Pese a todo, Barrios aseguró que no guarda rencor y que espera poder tener aquella conversación pendiente con Paulucci en algún momento. “No hay rencores, vos sabés, del fútbol uno tiene que aceptarla”, señaló. Ahora, su prioridad está puesta en UTC y en intentar ayudar al equipo a salir de una situación que, como él mismo reconoce, se ha vuelto cada vez más complicada.

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