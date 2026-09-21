La situación de Héctor Cúper en Universitario de Deportes dio un giro inesperado este lunes. Cuando todo parecía indicar que el técnico argentino continuaría al frente del equipo sin mayores modificaciones tras la goleada sufrida ante Deportivo Garcilaso, una nueva información puso sobre la mesa un escenario que podría generar una conversación importante en Ate.

Durante el programa Fútbol Satélite, el panelista Diego Rebagliati reveló que un grupo de jugadores de Universitario tiene previsto reunirse con la administración del club para expresar su posición respecto a la continuidad de Cúper. “Los jugadores se van a juntar con la administración y le van a pedir revisar el tema (Cúper). Los jugadores no están nada contentos”, señaló el comunicador.

Según lo contado por Rebagliati, una de las principales incomodidades dentro del plantel está relacionada con la metodología de trabajo del entrenador argentino. En específico, indicó que los futbolistas no están conformes con que Cúper no trabaje durante la semana con un equipo titular definido y que recién conozcan quiénes iniciarán los partidos durante la charla previa al encuentro.

“No les gusta, sobre todo, que no dé el equipo y no trabaje el equipo titular. No lo saben hasta la charla”, agregó Rebagliati. De acuerdo con su explicación, esta metodología responde a una forma de trabajo que busca mantener a todos los jugadores concentrados y en competencia por un puesto, aunque dentro del plantel crema habría generado malestar. El periodista incluso calificó este estilo como “muy europeo” y distante para la realidad del fútbol peruano.

Universitario perdió por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso. (Foto: GEC)

La revelación aparece apenas un día después de uno de los resultados más duros de Universitario en los últimos años. El sábado 19 de septiembre, los cremas fueron goleados 4-0 por Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en un partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura. Aldair Salazar, Kevin Sandoval, Agustín González y Facundo Castelli marcaron para el conjunto cusqueño.

La derrota tuvo además una consecuencia directa en la clasificación. Garcilaso alcanzó los 22 puntos y recuperó el liderato del Torneo Clausura, mientras que la ‘U’ quedó como escolta con 20 unidades, en una pelea que también tiene a Sporting Cristal entre los principales protagonistas. El resultado significó un golpe importante para los dirigidos por Cúper, especialmente por la diferencia mostrada durante el encuentro.

Hasta antes de esta nueva revelación, la administración crema había dejado clara su postura. Franco Velazco, administrador provisional de Universitario, aseguró después de la goleada que una eventual decisión no pasaba por la salida de Cúper. “No, de ninguna manera. No va por ahí. Todos seguimos firmes en el objetivo de lograr el objetivo a fin de año”, manifestó, remarcando que la responsabilidad de corregir el rendimiento corresponde al comando técnico y al plantel.

El registro del argentino al frente de los cremas tampoco permite reducir su ciclo únicamente al último resultado. Cúper ha dirigido 14 partidos, 12 por Liga 1 y dos por Copa Libertadores, con un saldo de siete triunfos, cinco empates y dos derrotas. La caída por 4-0 frente a Garcilaso es, hasta ahora, su revés más contundente desde que asumió el cargo.

Por ahora, la continuidad de Cúper sigue siendo la posición expresada públicamente por la administración, pero la reunión que, según Rebagliati, solicitarían los jugadores añade un nuevo elemento a la discusión. Universitario tendrá el receso por la fecha FIFA para analizar lo ocurrido, mientras el comando técnico deberá aprovechar el periodo de preparación para corregir los problemas exhibidos en Cusco.

Héctor Cúper ha dirigido a Universitario en 14 partidos. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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