Oslimg Mora volvió a ser considerado en la Selección Peruana luego de 4 años sin ser convocado y ya trabaja bajo las órdenes del comando técnico liderado por Mano Menezes. El futbolista nacional habló sobre sus primeros entrenamientos con la ‘Bicolor’ y destacó la intensidad que viene exigiendo el entrenador en este nuevo proceso.

Mora, quien ya tuvo una experiencia previa con la selección hace cuatro años, aseguró que ahora busca adaptarse lo más rápido posible a las exigencias del comando técnico. El jugador sabe que tendrá que aprovechar cada oportunidad para demostrar que puede mantenerse dentro del plantel.

“Creo que llevo poquito entrenando ya con la selección. Se ve que el profe pide mucha intensidad y creo que nosotros nos tenemos que preparar para eso”, señaló Mora sobre sus primeros días de trabajo con la ‘Bicolor’.

El futbolista también habló sobre lo que significa volver a representar al país. Para Mora, esta convocatoria representa una oportunidad importante en su carrera y tiene claro cuál es el objetivo que debe cumplir durante este proceso.

“Es un momento muy satisfactorio estar aquí representando a mi país. Creo que la consigna es llegar y dar todo de mí para seguir aquí”, sostuvo el jugador, quien buscará convencer al comando técnico con su rendimiento.

Además, Mora atraviesa una etapa diferente en su carrera. El futbolista explicó que se siente más maduro y que ahora tiene mayor claridad sobre lo que puede aportar tanto en su club como en la Selección Peruana.

“Ya me encuentro un poco más maduro. Sé las cosas que quiero, sé lo que puedo aportar en mi equipo y aquí en mi país”, manifestó el jugador nacional.

Una de las novedades para Mora está relacionada con su posición. Acostumbrado a desempeñarse como lateral, en sus últimos partidos comenzó a jugar como volante central, función en la que también viene siendo observado por el comando técnico de la selección.

“Estos últimos partidos vine jugando de cinco y creo que también es una posición nueva para mí. Creo que el profe me ha visto el potencial para esa posición”, explicó Mora, quien se mostró conforme con esta nueva función: “Contento, feliz en esta nueva posición y nada, aportar en lo que se pueda al país”.

Finalmente, Mora dejó un mensaje para los hinchas de la Selección Peruana que seguirán de cerca este nuevo proceso. “Que sigan a la selección, que la apoyen siempre y nada, que sigan ahí apoyándonos como siempre”, expresó el futbolista.

TE PUEDE INTERESAR