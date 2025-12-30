A solo dos posiciones del Top 100 termina la temporada 2025 el destacado tenista nacional Ignacio Buse, quien a sus cortos 21 años puede decir que es el mejor tenista peruano de la actualidad, superando con amplia diferencia a Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas.
Este último, acostumbrado a liderar al Team Perú en Copa Davis, no pasa por su mejor momento deportivo y le cedió la posta, con la sapiencia del capitán Luis Horna, a un ‘Nacho’ que tuvo un año de evolución muy marcada en su juego.
Además de ganar los Challengers en Heilbronn, Alemania, y Sevilla en España, ambos en tierra batida, demostró que no le pesa la responsabilidad de ser la raqueta número 1 del país.
En las últimas horas se publicó el último ranking ATP del años en el que figura en la posición 102, la mejor de su carrera. A él le siguen Gonzalo Bueno (215) y Juan Pablo Varillas (255).
Por su parte, los también peruanos Arklon Huertas del Pino y Christopher Li, descendieron hasta las casillas 886 y 1033, respectivamente.
Cabe mencionar que ‘Nacho’ lideró al Team Perú en Copa Davis, cuando derrotamos en Lima a Portugal. Ahora, el siguiente rival del torneo será Alemania, por la primera ronda de los Qualifiers.
TE PUEDE INTERESAR
- ¡Alcanzó los 956 goles! Doblete de Cristiano Ronaldo puso el 2-0 del Al Nassr vs Al Okhdood
- Histórico de Francia pidió arruinar el retiro de Messi con Argentina: “Siento odio hacia ellos”
- Atentos al mercado: Estos son los ‘cracks’ sudamericanos que quedan libres a fin de año
- Endrick deja Real Madrid: Lyon anunció su fichaje hasta el final de la temporada
- Argentina vs España se ven las caras en Qatar: Fecha y hora confirmada para la Finalissima