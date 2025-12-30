‘Nacho’ lideró al Team Perú en Copa Davis, cuando derrotamos en Lima a Portugal. Ahora, el siguiente rival del torneo será Alemania, por la primera ronda de los Qualifiers.
A solo dos posiciones del Top 100 termina la temporada 2025 el destacado tenista nacional , quien a sus cortos 21 años puede decir que es el mejor tenista peruano de la actualidad, superando con amplia diferencia a Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas.

Este último, acostumbrado a liderar al Team Perú en Copa Davis, no pasa por su mejor momento deportivo y le cedió la posta, con la sapiencia del capitán Luis Horna, a un ‘Nacho’ que tuvo un año de evolución muy marcada en su juego.

Además de ganar los Challengers en Heilbronn, Alemania, y Sevilla en España, ambos en tierra batida, demostró que no le pesa la responsabilidad de ser la raqueta número 1 del país.

Ignacio Buse cerró la temporada 2024 en el puesto 234 y ahora cerca al Top 100.
En las últimas horas se publicó el último ranking ATP del años en el que figura en la posición 102, la mejor de su carrera. A él le siguen Gonzalo Bueno (215) y Juan Pablo Varillas (255).

Por su parte, los también peruanos Arklon Huertas del Pino y Christopher Li, descendieron hasta las casillas 886 y 1033, respectivamente.

