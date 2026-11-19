La Liga Peruana de Vóley 2026-27 continúa su desarrollo y este fin de semana se disputará la sexta fecha de la primera etapa del campeonato. Los equipos volverán a la cancha en busca de sumar puntos y seguir escalando posiciones en una competencia que empieza a marcar diferencias en la tabla. Universidad San Martín llega como líder e invicto, mientras que Universitario y Alianza Lima también se mantienen en la pelea por los primeros lugares. En esta nota conocerás la programación completa de los partidos.

Universidad San Martín atraviesa un gran inicio de temporada y se mantiene en lo más alto de la clasificación tras ganar sus cinco primeros encuentros, sumando 15 puntos. Las santas buscarán prolongar su buen momento cuando enfrenten a Olva Latino, que necesita sumar para acercarse a los equipos que pelean en la parte alta de la tabla y mejorar su posición en el campeonato.

USMP es líder de la Liga Peruana de Vóley. (Foto: FPV)

Universitario de Deportes marcha en el segundo lugar con 12 unidades, luego de sufrir su primera derrota frente a Regatas Lima en la jornada anterior. Las dirigidas por el cuadro crema intentarán recuperarse rápidamente y volver a la senda del triunfo cuando se midan ante Circolo Sportivo Italiano, en un duelo que promete ser exigente para ambos equipos. Por su parte, Alianza Lima también llega como uno de los protagonistas, aunque tendrá un complicado enfrentamiento ante Atlético Atenea.

Universitario marcha segundo en la Liga Peruana de Vóley. (Foto: FPV)

La sexta fecha comenzará este sábado 21 de noviembre con tres encuentros en el Polideportivo Luisa Fuentes de Villa El Salvador. Deportivo Wanka y Rebaza Acosta abrirán la jornada desde las 2:45 p.m., en un duelo en el que ambos buscarán sumar para no quedarse rezagados. Luego, Deportivo Soan enfrentará a Regatas Lima a partir de las 5:00 p.m.

Regatas Lima derrotó 3-0 a Universitario en la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley. (Foto: FPV)

El último compromiso del sábado tendrá como protagonistas a Circolo Sportivo Italiano y Universitario, desde las 7:00 p.m. Las cremas buscarán recuperar terreno tras su reciente caída y mantenerse en la pelea por la cima, mientras que Circolo intentará aprovechar su localía administrativa para sumar puntos importantes en el campeonato.

La programación continuará el domingo 22 de noviembre. Deportivo Géminis se medirá ante la selección peruana Sub-19 desde las 2:15 p.m. Posteriormente, Universidad San Martín enfrentará a Olva Latino a las 4:30 p.m., en un compromiso importante para las santas, que intentarán conservar su condición de líderes e invictas.

El partido que cerrará la sexta jornada será el que protagonizarán Alianza Lima y Atlético Atenea, programado para las 6:30 p.m. Las blanquiazules buscarán seguir sumando para acercarse a la primera posición, mientras que Atenea intentará dar el golpe y mantenerse entre los equipos que luchan por los puestos de privilegio. Todos los encuentros se disputarán en el Polideportivo Luisa Fuentes de Villa El Salvador.

Alianza Lima se ubica en la tercera posición de la liga Peruana de Vóley. (Foto: FPV)

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