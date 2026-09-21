Entrenar también puede ser una forma de conectar, desafiarse y disfrutar. Bajo esta premisa, adidas | Lima Training Fest 2026 regresa este 14 de noviembre con una experiencia renovada que reunirá a mujeres que encuentran en el movimiento una fuente de energía, confianza y bienestar.

Desde las 8:00 a. m. en Arena 1, San Miguel, las participantes podrán disfrutar de una experiencia que irá más allá del entrenamiento, con sesiones en vivo de Les Mills, foodtrucks, stands de distintas marcas y otras actividades pensadas para complementar el evento. Además, contarán con un seguro RIMAC exclusivo y válido únicamente durante el evento, como parte de la experiencia.

Las asistentes podrán disfrutar de sesiones de Les Mills, comunidad mundial de entrenamiento reconocida por combinar música, movimiento y ciencia del ejercicio. La programación incluirá tres disciplinas que ofrecen experiencias distintas para trabajar el cuerpo y liberar energía:

BODYCOMBAT™: Una sesión de alta intensidad inspirada en diferentes artes marciales. A través de golpes, patadas y movimientos al ritmo de la música, permite trabajar la resistencia cardiovascular, la coordinación y la fuerza, mientras se libera el estrés.

BODYATTACK™: Un entrenamiento dinámico que combina ejercicios cardiovasculares y movimientos de fuerza. Su intensidad permite trabajar diferentes grupos musculares, mejorar la resistencia y desafiar los propios límites en cada sesión.

BODYBALANCE™: Una disciplina que combina elementos de yoga, pilates y tai chi para trabajar flexibilidad, movilidad y equilibrio. Una alternativa ideal para conectar con el cuerpo, liberar tensiones y encontrar un momento de calma dentro de la jornada.

Más allá del entrenamiento, adidas | Lima Training Fest 2026 propone un espacio para compartir, motivar y celebrar el movimiento en comunidad. Una experiencia en la que cada participante podrá desafiarse, disfrutar junto a otras mujeres y descubrir nuevas formas de incorporar el deporte a su día a día.

Preventa exclusiva con BBVA

Las personas que quieran ser parte de adidas | Lima Training Fest 2026 podrán acceder a la preventa exclusiva con tarjeta BBVA hasta el 2 de noviembre o hasta agotar stock.