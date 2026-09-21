Si bien en estos momentos se ubican en la décima posición con 16 puntos, a seis unidades del líder Deportivo Garcilaso, en Alianza Lima no se darán por vencidos en lo que resta del Torneo Clausura y buscarán llevarse este segundo certamen de la temporada para salir campeones nacionales de manera automática, sin la necesidad de disputar los play-offs. En ese sentido, Pablo Guede y su comando técnico han ideado un plan para aprovechar al máximo estos días de receso en la Liga 1 por las fechas FIFA.

Según informaron en el programa Al Límite, Alianza Lima tendrá una concentración de 10 días durante la para del campeonato, la misma que tendrá lugar en Cieneguilla. El comando técnico y los futbolistas partirán del Estadio Alejandro Villanueva este jueves 24 de septiembre y estarán en el mencionado distrito hasta el domingo 4 de octubre.

El plan de Pablo Guede es aprovechar al máximo estos días sin actividad en la Liga 1, con el objetivo de afinar aquellos detalles que los llevaron a estar durante cuatro partidos sin conocer victoria alguna, justo antes del reciente triunfo por 2-0 sobre ADT. En la interna hay optimismo con pelear por el Torneo Clausura hasta el final y no se darán por vencidos tan rápidamente.

Alianza Lima venció por 2-0 a ADT antes del receso de la Liga 1. (Foto: GEC)

Eso no es todo, ya que el citado programa mencionó que está todo avanzado para que Alianza Lima pueda disputar un amistoso internacional durante estos días: será el miércoles 30 de septiembre contra Palestino de Chile, a jugarse en el Estadio Alejandro Villanueva. Solo restan detalles para que el club haga el anuncio oficial e informe el precio de las entradas para su hinchada.

Este no es el único amistoso que tendrán los blanquiazules, pues también tienen planificado enfrentar a un club de la Liga 1 el domingo 4 de octubre, también en Matute. Estos dos compromisos le serán de mucha utilidad a Pablo , ya que le permitirá evaluar el avance de sus trabajos, darle minutos a los jugadores con poco rodaje en la Liga 1 y continuidad a aquellos que salen de lesiones o molestias físicas.

Después de la derrota en el clásico ante Universitario, en Alianza Lima se respira un ambiente de unión y tranquilidad. Aquella caída fue un golpe duro por cómo se dio; no obstante, durante la victoria sobre ADT se vio a un equipo compenetrado y unido para cambiar esta tónica en la recta final del campeonato, con el respaldo a Gianfranco Chávez y Alejandro Duarte como gran ejemplo. ¿Será suficiente para que logren llevarse el Torneo Clausura?

Alianza Lima tendrá dos amistosos durante el parón de la Liga 1. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-0 ADT, Alianza Lima volverá a tener actividad luego del receso cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 11 de octubre desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR