La Selección Peruana sufrió una baja de último momento para la próxima fecha FIFA. La Federación Peruana de Fútbol informó que Fabio Gruber quedó desafectado de la convocatoria debido a una lesión. El defensor del Mainz 05 era uno de los considerados por Mano Menezes desde que el técnico asumió la dirección de la Bicolor. Ante su ausencia, Alfonso Barco recibió el llamado para integrarse al plantel y ocupar su lugar en los próximos amistosos.

La noticia fue comunicada este domingo 20 de septiembre por la FPF, que detalló que la decisión se tomó debido a la lesión que presenta el futbolista, aunque no informó la gravedad de la misma. Gruber había sido incluido en la lista de convocados anunciada por el técnico brasileño el pasado jueves.

El defensor peruano-alemán disputó este fin de semana los 90 minutos con Mainz 05 frente a Borussia Mönchengladbach. Pese a haber completado dicho encuentro, finalmente quedó fuera de la gira de la Selección Peruana.

Fabio Gruber es titular con Mainz 05. (Foto: Getty Images)

Ante esta baja, el comando técnico de la Bicolor ya tiene reemplazo. La Federación Peruana de Fútbol anunció la convocatoria de Alfonso Barco, quien actualmente milita en el HNK Rijeka de Croacia y volverá a integrar una nómina de la Selección Peruana.

Alfonso Barco ha sido convocado por Mano Menezes desde que asumió a la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Barco había quedado fuera de la convocatoria inicial de Mano Menezes para esta fecha FIFA. El entrenador brasileño había decidido no incluirlo entre los 26 futbolistas llamados para los compromisos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, debido a la poca regularidad que ha tenido en el equipo croata.

Alfonso Barco es jugador del Rijeka de Croacia. (Foto: Getty Images)

La convocatoria de Barco supone así su regreso a la consideración de la Bicolor. El futbolista del HNK Rijeka ocupará el lugar dejado por Gruber y se sumará al grupo que afrontará la próxima gira internacional de la selección.

En esta fecha FIFA, Perú tendrá cuatro compromisos internacionales. El equipo dirigido por Mano Menezes enfrentará primero a Estados Unidos el sábado 26 de septiembre en Orlando, mientras que posteriormente se medirá con México, Canadá y Colombia.

TE PUEDE INTERESAR