La goleada sufrida ante Deportivo Garcilaso golpeó con fuerza a Universitario de Deportes, pero, pese al contundente 4-0 en Cusco, el futuro de Héctor Cúper no estaría en riesgo inmediato. De acuerdo con la última información difundida por el programa Al Límite de L1 MAX, el técnico argentino continúa firme en su cargo y la administración crema no contempla, por ahora, su salida.

El resultado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega abrió, inevitablemente, el debate sobre la continuidad del entrenador. Universitario llegó a esta jornada como líder del Torneo Clausura 2026, pero terminó ampliamente superado por un Deportivo Garcilaso que marcó cuatro goles y pasó a comandar la tabla. Aldair Salazar, Kevin Sandoval, Agustín González y Facundo Castelli fueron los autores de los tantos del conjunto cusqueño.

La derrota, además, expuso varios problemas en el funcionamiento del cuadro merengue. El propio Cúper asumió la responsabilidad colectiva tras el encuentro y reconoció que a su equipo le faltó prácticamente todo. “Hemos hecho todo mal, no hay ninguna duda”, manifestó el entrenador argentino en conferencia de prensa, en una autocrítica que también estuvo acompañada por su preocupación ante los goles recibidos durante el Clausura.

Sin embargo, desde la administración de Universitario la postura apunta a sostener el proceso. Franco Velazco, administrador provisional del club, fue consultado después de la goleada sobre la posibilidad de realizar cambios y dejó claro que una eventual determinación no estaría relacionada con la salida de Cúper. “No, de ninguna manera. No va por ahí”, señaló.

Héctor Cúper fue autocrítico tras la goleada de Deportivo Garcilaso. (Foto: ITEA Sports)

El directivo crema también remarcó que, pese al doloroso resultado, el objetivo institucional se mantiene intacto: pelear por el título a final de temporada. En ese sentido, Velazco sostuvo que todos continúan firmes en esa meta y que ahora corresponde al comando técnico trabajar junto con los futbolistas para corregir lo ocurrido y volver a encaminar al equipo.

La postura tiene como respaldo el recorrido que Héctor Cúper ha construido desde su llegada a Ate. El argentino asumió oficialmente el cargo en mayo de 2026, con la misión de dirigir a Universitario tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, tomando el relevo tras la salida de Javier Rabanal y el interinato de Jorge Araujo.

En total, Cúper ha dirigido 14 partidos con la ‘U’: 12 correspondientes a la Liga 1 y dos por la Copa Libertadores. Su registro es de siete triunfos, cinco empates y dos derrotas, números que muestran que, pese al impacto de la caída en Cusco, su balance general al frente del equipo sigue siendo positivo en cantidad de victorias respecto a derrotas.

Ahora, el principal desafío para Cúper será aprovechar el receso para corregir las falencias que quedaron expuestas ante Garcilaso. El propio entrenador reconoció que Universitario arrastraba problemas de juego y consideró que el parate puede servir para trabajar en ellos. Además, el equipo crema deberá recuperar terreno en el Torneo Clausura luego de perder el liderato y quedar con 20 puntos, dos menos que el conjunto cusqueño.

Universitario perdió por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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