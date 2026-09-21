La Liga 1 2026 tendrá una pausa en su calendario luego de la disputa de la décima jornada del Torneo Clausura, debido a los amistosos que afrontará la Selección Peruana durante la fecha FIFA. La competencia doméstica se detendrá temporalmente, aunque los clubes tendrán varias semanas para preparar la parte decisiva del campeonato, que volverá a disputarse desde el jueves 8 de octubre con la fecha 11.

La jornada 10 dejó a Deportivo Garcilaso como nuevo líder del Torneo Clausura, después de golear 4-0 a Universitario en Cusco y aprovechar el tropiezo del conjunto crema. El equipo cusqueño suma 22 puntos y es seguido por la ‘U’ con 20, mientras que Sporting Cristal, Sport Huancayo y Alianza Atlético aparecen con 19 unidades. Un escalón más abajo están Juan Pablo II College, Melgar, Sport Boys y Cusco FC, todos con 18 puntos.

En esa pelea también aparece Alianza Lima, que volvió al triunfo al imponerse 2-0 sobre ADT en Matute y alcanzó los 16 puntos en el Clausura. Atlético Grau también tiene 16 unidades, mientras que FC Cajamarca (10) y Comerciantes Unidos (9) se encuentran más rezagados. En la parte baja, Cienciano, CD Moquegua y Los Chankas tienen 7 puntos, aunque los cusqueños y el cuadro de Andahuaylas todavía deben completar partidos pendientes. ADT marcha con apenas 2 puntos y UTC de Cajamarca cierra la clasificación con -3.

El jueves 8 de octubre comenzará la fecha 11 con dos compromisos. A la 1:00 p.m., CD Moquegua recibirá a Cienciano en el Estadio 25 de Noviembre, en un duelo importante para dos equipos que necesitan sumar para escalar posiciones. Más tarde, a las 3:30 p.m., Atlético Grau será local frente a Los Chankas en el Estadio La Matanza.

La jornada continuará el viernes 9 de octubre con uno de los encuentros más atractivos del reinicio. A las 8:00 p.m., Deportivo Garcilaso recibirá a Sport Huancayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El cuadro cusqueño afrontará este partido como líder del Clausura y buscará mantener su ventaja en la parte alta frente a un conjunto huancaíno que también se encuentra metido en la pelea, con 19 puntos.

Alianza Lima venció por 8-0 a Cusco FC cuando se enfrentaron en el Torneo Apertura 2026. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

El sábado 10 de octubre habrá tres partidos. La jornada se abrirá a la 1:00 p.m. con el duelo entre ADT y FC Cajamarca en el Estadio Unión Tarma. Luego, a las 3:30 p.m., Comerciantes Unidos será local ante Juan Pablo II en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, en otro enfrentamiento entre equipos con objetivos distintos en la clasificación.

Ese mismo sábado, el plato fuerte llegará a las 7:00 p.m., cuando Universitario de Deportes reciba a Melgar en el Estadio Monumental. Los cremas regresarán a la competencia después de la dura goleada sufrida ante Garcilaso y tendrán la oportunidad de recuperarse frente a un ‘Dominó’ que terminó la décima fecha con 18 puntos, luego de empatar 1-1 ante Sport Boys.

El domingo 11 de octubre se pondrá en marcha con el enfrentamiento entre UTC y Sporting Cristal. El partido está programado para la 1:00 p.m. en el Estadio Héroes de San Ramón, donde el equipo cajamarquino intentará salir del último lugar ante un cuadro celeste que llega con impulso tras vencer 3-1 a Atlético Grau y ubicarse tercero con 19 puntos.

A las 3:30 p.m., Sport Boys recibirá a Alianza Atlético en el Estadio Miguel Grau. Ambos llegan con 18 y 19 puntos, respectivamente, por lo que el encuentro puede mover posiciones en la zona alta del Clausura. Finalmente, la fecha 11 se cerrará a las 6:30 p.m. con el duelo entre Cusco FC y Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, otro partido que tendrá incidencia directa en la pelea por los primeros lugares.

De esta manera, la fecha 11 del Torneo Clausura se jugará del jueves 8 al domingo 11 de octubre, con nueve encuentros distribuidos durante cuatro días. El parón permitirá a los clubes trabajar y recuperar jugadores, pero también incrementará la expectativa por una recta final en la que Garcilaso, Universitario, Sporting Cristal, Sport Huancayo, Alianza Atlético y los demás equipos de la zona alta deberán sostener su rendimiento para mantenerse en la pelea.

Melgar venció por 2-1 a Universitario cuando se enfrentaron en el Torneo Apertura 2026. (Foto: Omar Cruz / GEC)

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