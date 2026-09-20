En una jornada con partidos de alto voltaje, porque definían el orden de las posiciones en la tabla del Torneo Clausura 2026, las localías también suelen ser un factor a considerar por la presión que le pueden generar al rival. Sin embargo, hay un límite que se debe respetar y que los aficionados deberían tener en consideración, pues incluso podría perjudicar a su propio equipo. Más allá de la picardía futbolística, en Arequipa la tensión se sintió en las tribunas cuando Carlos Zambrano recibió cánticos de parte de los hinchas de Melgar en el empate con Sport Boys.

A su retorno a la capital limeña junto con el resto del plantel rosado, el zaguero central decidió pronunciarse ante los medios sobre estos reprochables actos discriminatorios. Minimizando por completo la hostilidad vivida, el defensor aclaró que asimila estos desagradables episodios como algo habitual en nuestro campeonato.

“Yo muy tranquilo. Sé que es parte del folclore del fútbol”, precisó. El jugador dejó en claro que su experiencia internacional le permite manejar estas adversidades sin perder la concentración sobre el terreno de juego. Sin embargo, no dudó en cuestionar duramente la actitud de los malos hinchas.

Sport Boys consiguió un importante empate con Melgar. (Foto: GEC)

“Como lo he dicho muchas veces: no me mueve nada. Es la ignorancia de la gente, pero es parte de”, indicó con firmeza. Profundizando en el tema, el popular ‘León’ confesó que estas constantes provocaciones desde las graderías no son exclusivas de Arequipa y vienen ocurriendo desde que retomó la actividad profesional en provincias.

Y más allá de un insulto racista, al defensor nacional también le recuerdan un duro episodio extradeportivo que desencadenó incluso en una acusación judicial. “La gente intenta sacarte de tus casillas, y no es de ahora. El primer partido que jugué, después del problema que tuve, en Sullana pasó lo mismo”, recordó.

Frente a ese tenso panorama que lo acompaña jornada a jornada en diversas ciudades, el referente chalaco aseguró estar preparado mentalmente para soportar la presión mediática sin reaccionar de manera impulsiva. “Sabía que iba a pasar, me estaba exponiendo a eso, así que lo tomé de la mejor manera y simplemente a hacer mi trabajo”, complementó el zaguero nacional.

¿Aún piensa en la Selección Peruana?

Cambiando radicalmente de tema deportivo, el defensor también fue consultado por la prensa deportiva sobre su llamativa ausencia en las recientes convocatorias de la Selección Peruana. Fiel a su estilo directo, confesó su deseo de participar, pero aceptó respetuosamente la decisión del comando técnico. “Me hubiese gustado, pero son cosas que se dan. Están los que tienen que estar”, indicó.

Para finalizar su intervención frente a los micrófonos, el experimentado central reafirmó su incondicional apoyo a sus demás compañeros y respaldó públicamente el complicado recambio generacional que atraviesa la blanquirroja. “Si se da, bien, y si no, tampoco me incomodaría. Lo importante es que todos apoyemos a la selección porque es un momento de recambio”, sentenció.

Carlos Zambrano desea volver a la Selección Peruana. Foto: FPF.

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