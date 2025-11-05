Si bien el pasado fin de semana Deportivo Géminis tuvo un buen desempeño y venció por 3-1 a Regatas Lima, en el duelo válido por la fecha 2 de la Primera Etapa de la Liga Nacional Superior de Vóley 2025-26, en las últimas horas hubo una decisión inesperada que sorprendió a más de uno: el director técnico Otávio Machado dio un paso al costado en su cargo y en su lugar fue tomará la posta la reconocida Natalia Málaga.

Tras varios años alejada de la dirección técnica en el vóley nacional, la medallista olímpica en Seúl 88 asumirá este reto en el conjunto de Comas, tal como lo dio a conocer el portal Puro Vóley. Asimismo, la citada fuente reveló que ‘Nati’ ya tuvo su primer entrenamiento con el plantel y desde ya hay mucha expectativa por lo que significará su retorno a los banquillos, tomando en cuenta su estilo con mucho carácter y existencia.

Después de caer por 3-1 a manos de Universitario de Deportes en su debut en la Liga Nacional Superior de Vóley, Géminis tuvo una importante reacción en la pasada segunda jornada al vencer a Regatas Lima con mucha autoridad. Con Málaga a cargo del equipo, las ‘Azules de Comas’ se perfilan como una de las candidatas para dar la sorpresa.

Después del 3-1 sobre Regatas, el brasileño Otávio Machado parecía firme en su cargo y nadie pudo presagiar que días después la directiva tomaría la decisión de cambiar de rumbo para el equipo en lo que resta del torneo. Natalia Málaga ya fue presentada en sociedad y en sus primeras declaraciones agradeció a Luis Linares, presidente de Géminis.

“Estoy contenta y agradecida con ‘Lucho’ (Linares) por la oportunidad que me da de dirigir a su club, por la confianza. Hemos tenido muchos años de trabajo en la federación, sabe como trabajo y yo sé como trabaja él”, señaló en diálogo con El Poli, mostrando su gratitud con Linares.

Natalia Málaga tiene altas expectativas en su regreso a los banquillos. (Foto: GEC)

Como se recuerda, el presidente de Géminis en el pasado fue jefe de equipo de las ‘Matadorcitas’, seleccionado juvenil que dirigió Natalia Málaga en el pasado. El propio Linares, en diálogo con RPP Noticias, elogió el estilo y la forma de trabajar de la entrenadora de 61 años. “A nivel de selección, no conozco un entrenador que haya tenido mejores resultados que los de Natalia Málaga”, afirmó.

En otro momento, Málaga habló sobre la competitividad que siempre muestras Géminis en la LNSV. “Géminis siempre ha sido un equipo muy competitivo, desde la época que yo jugaba y cuando comencé a dirigir con Vallejo, era de los equipos que disputaba los tres primeros lugares y siempre se ha caracterizado por armar un buen equipo. Ahora se está contando con tres chicas dominicanas muy jóvenes”, apuntó.

Por último, sobre su objetivo en esta temporada, cree que el equipo que tendrá a su cargo tiene el potencial para pelear por los primeros lugares. “El último partido ante Regatas fue muy bueno, muy equilibrado. Siempre hay cositas que mejorar y que ajustar y eso se va a ir dando en los entrenamientos. He visto a un Géminis con muchas condiciones de poder estar de todas maneras dentro de los seis primeros y creo que con muchas posibilidades de estar entre los cuatro”, aseveró.

Géminis registra un triunfo y una derrota en la LNSV 2025-26. (Foto: Géminis)

¿Cuándo volverá a jugar Géminis?

Luego de vencer por 3-1 a Regatas Lima, Géminis volverá a tener actividad este fin de semana cuando enfrente al Deportivo Wanka, en el partido válido por la fecha 2 de la Primera Etapa de la Liga Nacional Superior de Vóley 2025-26. Dicho duelo está programado para el domingo 9 de noviembre desde las 12:30 p.m. y se disputará en el Coliseo Miguel Grau.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes, disponible en los canales 003 y 703 HD del servicio de Movistar TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de Movistar TV App. Además, en señal abierta se podrá ver por Latina TV (Canal 2). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todos los pormenores de la LNSV en la web de Depor.

