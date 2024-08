Hoy en día, todo el mundo está al tanto de las competencias de surf en los Juegos Olímpicos París 2024. Es un deporte donde la emoción se vive hasta el último minuto, pues la calidad es más importante que la cantidad. Los competidores deben apuntar a las mejores olas para obtener un mejor resultado. Es tanto el interés que no solo los peruanos están al tanto de la participación de Alonso Correa, sino también Neymar Jr., quien estuvo atento a la de su compatriota Gabriel Medina, que en semifinales perdió contra el australiano Jack Robinson. El futbolista de Al-Hilal, a través de sus redes sociales, levantó su voz contra las decisiones arbitrales al momento de calificar al surfista brasileño.

Este lunes, la medalla de oro en surf tiene un ganador. Entre los semifinalistas, tuvimos la competencia de Gabriel Medina, representando a Brasil, y Jack Robinson, representando a Australia. Esta segunda eliminatoria fue igual de intensa que la primera, donde estuvo nuestro compatriota Correa. Medina y Robinson se subieron a las olas y dieron lo mejor de sí, pero solo uno logró avanzar a la gran final.

El sudamericano es uno de los mejores en este deporte; fue tres veces campeón del mundo (2014, 2018 y 2021). Medina obtuvo una puntuación de 14,77 puntos en la ronda previa, superando los 9,33 puntos de su compatriota João Chianca. Sin embargo, en las semifinales, a pesar de sus esfuerzos, Medina no pudo vencer y perdió de manera contundente contra el australiano. El resultado final fue 12,33 para Robinson y 6,33 para el brasileño.

Sin embargo, el resultado estuvo envuelto en diferentes polémicas, según Neymar, quien, al conocer el resultado de su compatriota, alzó su voz contra los jueces que calificaron el resultado y emitió un fuerte comentario en sus redes sociales. El futbolista, que actualmente se recupera de su lesión, dijo: “¡¡¡Creo que el surf no es un deporte justo!!!”, a través de sus redes sociales.

Es importante recordar que, aunque Gabriel Medina y Alonso Correa no lograron avanzar a la final de surf en París 2024, ambos todavía tienen la oportunidad de competir por la medalla de bronce. En ‘semis’, nuestro compatriota se enfrentó a Kauli Vaast en un duelo muy competitivo. Correa mostró su talento y determinación, logrando colocarse por delante en el marcador en un momento crucial de la competencia. Sin embargo, las condiciones del mar no le fueron favorables; las olas que necesitaba para mantener su ventaja no aparecieron.

En un último esfuerzo, Alonso intentó realizar una maniobra decisiva en la última ola, cuando solo quedaban 10 segundos. La frustración de Correa era evidente, ya que, como en toda competencia, siempre hay alguien que debe perder, y en este caso, no fue por falta de esfuerzo o habilidad. Ahora, con la vista puesta en el futuro, el surfista nacional se enfrentará a Medina a las 5:54 de la tarde (hora peruana), donde ambos buscarán subir al podio.

Neymar, enojado por las ‘semis’ de surf en París 2024. (Foto: X).





Las medallas de Perú en los Juegos Olímpicos

A lo largo de la historia, Perú ganó cuatro medallas olímpicas. Su primera presea fue en los Juegos Olímpicos de Londres 1948: el tirador Edwin Vásquez Cam ganó la presea de oro en la modalidad de pistola 50 metros. Como curiosidad, lo consiguió luego de superar una faringitis y con una pistola prestada. Desafortunadamente, nuestro país no volvió a conseguir el primer lugar hasta la actualidad.

Al oro de Edwin se le han unido tres medallas más, todas de plata y conseguidas de forma consecutiva. El tirador Francisco Boza quedó en el segundo lugar en la modalidad de Fosa Olímpica, en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984. Después, en Seúl 1988, la selección peruana de vóley ganó la de plata. Finalmente, en Barcelona 1992, el tirador Juan Giha obtuvo el segundo lugar en la modalidad de skeet.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR