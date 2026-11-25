El deporte peruano suma una nueva alegría internacional de cara al próximo ciclo olímpico. En una dramática definición disputada en la Base Aérea Las Palmas, el destacado tirador nacional Nicolás Pacheco logró su clasificación oficial a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Previo también a lo que serán los próximos Juegos Panamericanos en la capital, el atleta se colgó la medalla de oro en el Campeonato de Tiro de las Américas, desatando la euforia del público local tras sellar su boleto hacia la máxima cita deportiva.

En la exigente modalidad de skeet masculino, el representante blanquirrojo superó en una reñida final al estadounidense Christian Elliott. Ambos competidores igualaron con treinta y cuatro platos derribados, pero el peruano impuso su jerarquía en el desempate ganando dieciséis a quince.

Tras consumar la hazaña en suelo limeño, el deportista nacional expresó su enorme emoción por asegurar el cupo olímpico compitiendo en casa. “Me ha costado mucho, pero, increíblemente, clasificar en mi casa, en mi cancha, ha sido lo mejor. Nos vamos a Los Ángeles”, declaró con visible orgullo tras recibir su presea dorada en Lima.

Nicolás Pacheco se quedó con la medalla de oro en la Base Aérea de Las Palmas. (Foto: IPD)

Asimismo, el experimentado tirador destacó el sacrificio diario que implicó alcanzar esta meta tan anhelada junto a su equipo de trabajo. “Es lo bonito que te da el deporte: tener en las manos algo por lo que has trabajado tanto”, agregó Pacheco, resaltando la satisfacción personal de su logro.

Este importante resultado despertó de inmediato el reconocimiento de las máximas autoridades deportivas del país. El presidente del Instituto Peruano del Deporte, Óscar Fernández, felicitó el logro conseguido por Nicolás Pacheco, destacando que esta medalla representa el respaldo del Programa Ciclo Olímpico que apoya al deportista.

Además, el título continental confirma la notable regularidad que mantiene el tirador nacional dentro de una disciplina sumamente exigente donde ha construido una destacada trayectoria internacional. Durante la definición frente al rival norteamericano, Pacheco volvió a exhibir gran precisión técnica y mucha fortaleza mental, dos cualidades determinantes que terminaron inclinando la balanza a su favor.

Aseguró su presencia en Los Ángeles

La clasificación directa hacia Los Ángeles 2028 representa también un nuevo objetivo cumplido dentro de su exitoso camino olímpico. El deportista peruano ya cuenta con valiosa experiencia compitiendo en la máxima cita deportiva, estando en París 2024 y ahora tendrá la gran oportunidad de volver a representar al Perú con su plaza asegurada con mucha anticipación.

De esta manera, la consagración lograda en el polígono de Las Palmas se suma a los importantes resultados que respaldan su condición como uno de los principales exponentes del tiro peruano actual. Con el boleto olímpico en sus manos y el respaldo del IPD, Nicolás Pacheco continuará su exigente preparación buscando pelear una medalla olímpica.

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