El futuro de Roberto Mosquera en Sporting Cristal entra en una etapa decisiva. Aunque el entrenador consiguió levantar la Copa de la Liga y logró que el equipo recuperara protagonismo durante el segundo semestre, el cierre del Torneo Clausura dejó un sabor amargo en La Florida. Los celestes no pudieron alcanzar el objetivo de meterse en los play-offs y ahora la directiva deberá decidir si mantiene al técnico para la temporada 2027 o busca otra alternativa para el banquillo.

Mosquera asumió nuevamente la conducción del equipo en junio, en reemplazo de Zé Ricardo, cuando Sporting Cristal atravesaba un momento complicado y se encontraba lejos de los primeros lugares. Desde entonces, consiguió cambiar el panorama deportivo y acumuló 27 partidos oficiales, con 18 victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Un registro que refleja la recuperación del conjunto rimense, que pasó de luchar en la parte baja a convertirse en protagonista de la recta final de la temporada.

Uno de los principales logros de esta etapa fue la obtención de la primera edición de la Copa de la Liga. ‘SC’ se impuso por 2-0 a Alianza Atlético en la final disputada en el Estadio Mansiche, después de llevar el encuentro hasta el tiempo suplementario. Rafael Lutiger abrió el marcador a los 94 minutos y Santiago González sentenció la victoria a los 113’, dándole a Mosquera su primer título desde su regreso al club.

Roberto Mosquera vivió durante el 2026 su tercera etapa en Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

La otra cara de la temporada estuvo en el Torneo Clausura. Sporting Cristal llegó a la última jornada con opciones de quedarse con el campeonato, pero necesitaba ganar y esperar otros resultados. Los celestes cumplieron su parte al golear 4-1 a Cienciano en el Alberto Gallardo, aunque el triunfo de Sport Huancayo por el mismo marcador frente a Universitario terminó dejando sin posibilidades al equipo de Mosquera.

El desenlace también tuvo consecuencias en la tabla acumulada. Los rimenses terminaron en el quinto lugar, con 54 unidades, fuera de los puestos que daban acceso a los play-offs por el título nacional. De esta manera, pese a su reacción en el segundo semestre y al trofeo conseguido en la Copa de la Liga, el equipo cerró el año con la clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Tras el último partido, Mosquera defendió el trabajo realizado y destacó algunos registros de su equipo: no perdió ningún encuentro como local, consiguió ocho goleadas, anotó 39 goles y recibió 19. “Somos el equipo más goleador”, manifestó en conferencia de prensa. Sin embargo, también reconoció que el plantel estaba golpeado por no haber conseguido el objetivo del Clausura. “Hoy no es el día de sonreír”, fue una de las frases que dejó después de vencer a Cienciano.

Con el campeonato terminado, la continuidad del entrenador pasará a manos de la dirigencia. Según informó el periodista Denilson Barrenechea, esta semana habrá una reunión entre los directivos de Sporting Cristal y Roberto Mosquera para definir si seguirá al frente del equipo o si ambas partes tomarán caminos distintos. El técnico tiene contrato hasta el 31 de diciembre y, por ahora, no existe una confirmación sobre su renovación. La decisión marcará el primer paso de la planificación celeste para el 2027.

Sporting Cristal cerró el 2026 con el título de la Copa de la Liga, pero sin meterse a los play-offs. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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