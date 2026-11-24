El ambiente está cargado de máxima expectativa de cara a la semifinal de ida de la Liga 1 2026, donde Universitario y Sport Huancayo medirán fuerzas nuevamente en el estadio IPD de Huancayo. En esta serie decisiva por el boleto a la gran final del fútbol peruano, los reflectores también apuntan al papel que desempeñará la terna arbitral designada para impartir justicia en la altura.

Según dio a conocer el periodista Kevin Pacheco, el encargado de conducir las acciones como árbitro principal será Edwin Ordóñez, quien estará respaldado desde la cabina del VAR por Alejandro Villanueva y Diego Jaimes. Esta designación cobra especial relevancia debido a la alta tensión que rodea el compromiso, marcado por el antecedente inmediato protagonizado por cremas y huancaínos hace apenas unos días.

Ambos planteles se vieron las caras el pasado domingo en el cierre del Torneo Clausura, jornada en la que Sport Huancayo goleó 4-1 para adjudicarse el segundo certamen de la temporada y sellar su clasificación a esta etapa. Con el impulso anímico de esa contundente victoria y el respaldo de su localía, el ‘Rojo Matador’ intentará imponer nuevamente sus condiciones, mientras que el cuadro merengue buscará cobrarse revancha rápida en la ‘Ciudad Incontrastable’.

Debido a la trascendencia de un resultado que podría encaminar la llave antes del duelo de vuelta, el desempeño del juez FIFA estará bajo la lupa de ambos clubes. A lo largo de la presente campaña, Ordóñez ya ha tenido la oportunidad de dirigir tanto a los estudiantiles como al conjunto del centro, dejando estadísticas muy distintas para cada institución.

En el caso de Universitario, el balance bajo la conducción de Ordóñez en la Liga 1 2026 registra una paridad absoluta con un triunfo, una igualdad y una caída en tres presentaciones. Sus antecedentes comenzaron en el Apertura con un empate 2-2 frente a Sporting Cristal el 21 de febrero y una derrota en casa por 2-1 ante Alianza Atlético el 26 de abril, logrando revertir la racha recién en el Clausura tras imponerse 2-1 sobre Cusco FC en el estadio Monumental el 24 de julio.

Por su parte, Sport Huancayo exhibe un historial impecable durante el presente año cada vez que Ordoñez estuvo al mando de sus encuentros en condición de local. El elenco huancaíno celebró dos victorias por idéntico marcador de 2-1 en el estadio IPD: primero frente a Juan Pablo II el 10 de mayo por el Torneo Apertura, y posteriormente ante Cusco FC el 16 de octubre en el marco del Clausura, llegando así con pleno de triunfos bajo su arbitraje.

Edwin Ordóñez será el encargado de dirigir la primera semifinal este domingo en Huancayo. (Foto: CONAR)

¿Cuándo juegan Sport Huancayo vs. Universitario?

El partido entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 3:00 p.m. (hora peruana), por el encuentro de ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. La revancha está programada para el viernes 4 de diciembre, a las 8:30 p.m.

¿En qué canales ver Sport Huancayo vs. Universitario?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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