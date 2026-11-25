Cienciano cerró la temporada con una derrota por 4-1 a manos de Sporting Cristal, en un contexto donde ya no había nada en juego al haber conseguido un cupo a la Copa Sudamericana 2027 con anticipación. Con este reto internacional y la consigna de ser protagonistas en la Liga 1, el conjunto imperial tiene todo cerrado para anunciar a su nuevo entrenador de cara a la próxima campaña, quien llegará para tomar el lugar que hasta hace poco era ocupado por Horacio Melgarejo.

Según la información del programa Gusadro Podcast, Claudio Biaggio, quien en este 2026 dirigió a Comerciantes Unidos, será el nuevo entrenador de Cienciano. Después de no renovar con las ‘Águilas de Cutervo’, el argentino negoció con el conjunto cusqueño y en cuestión de días llegaron a un acuerdo para sumarse al proyecto deportivo que apunta a mejorar lo que hicieron en este año.

Como se recuerda, era un secreto a voces que Horacio Melgarejo no iba a seguir en el ‘Papá’ para el 2027. Pese a que hubo un intereses para renovarle, su actitud prepotente y el escándalo que armó en el partido frente a Alianza Lima terminó pesando para que la directiva le baje el dedo. Las 14 fechas de suspensión que le dieron fue la gota que derramó el vaso, por lo que las tratativas se trancaron de inmediato.

Claudio Biaggio dirigió a Comerciantes Unidos entre el 2025 y 2026. (Foto: Getty Images)

Claudio Biaggio llega a Cienciano después de haber dirigido a Comerciantes Unidos en dos etapas. La primera entre el 2025 y el Torneo Apertura 2026, antes de que su estadía en Cutervo se viera interrumpida por su renuncia alegando motivos personales. Después de un breve paso por el Club Atlético Mitre de su país, el estratega de 59 años regresó al conjunto cutervino en la recta final del campeonato para salvarlos del descenso.

El ‘Pampa’ tendrá un reto importante para la próxima temporada, pues si bien Cienciano no cerró el año como esperaba, vivió un 2026 con muchas emociones al haber llegado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, además de haber estado en la pelea por el Torneo Clausura hasta cierto momento del campeonato. En la interna del club esperan mejorar esa línea.

En cuanto al mercado de pases de Cienciano, a lo largo de estas semanas se confirmaron las renovaciones de Cristian Souza, Nicolás Amasifuén, Alejandro Hohberg, Carlos Cabello, Gonzalo Aguirre y Carlos Garcés. Asimismo, se pudo conocer que Santiago Arias no llegó a un acuerdo para su renovación y será futbolista de Sporting Cristal para el año que viene.

Claudio Biaggio salvó del descenso a Comerciantes Unidos. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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