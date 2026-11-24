Tras sufrir una dolorosa eliminación en los playoffs de la MLS 2026 frente al FC Cincinnati, la directiva de Orlando City ha puesto en marcha una profunda reestructuración deportiva con miras a la siguiente campaña. El cierre anticipado de su participación en la temporada obligó a la gerencia del cuadro de Florida a evaluar el rendimiento de su plantilla y tomar decisiones determinantes para rediseñar el proyecto de cara al 2027. Una de ellas tiene que ver con el peruano Wilder Cartagena.

Una de las resoluciones más llamativas involucra directamente al mediocampista peruano. Según reportes procedentes desde Estados Unidos, la institución tomó la determinación de no hacer efectiva la opción de compra estipulada en el acuerdo vigente por el pase del volante de la Selección Peruana.

La situación contractual del futbolista marca un punto de quiebre inmediato, ya que su vínculo actual con el conjunto estadounidense expira a finales de diciembre de 2026. Al descartar la ejecución de la cláusula en los términos originalmente pactados, el club libera margen financiero mientras define la nueva estructura salarial de su plantel.

No obstante, desde el entorno de Orlando City aclaran que esta postura no representa un adiós definitivo para Cartagena en el fútbol norteamericano. Por el contrario, la directiva mantiene un firme interés en retener al mediocampista peruano para la temporada 2027, valorando su experiencia y liderazgo dentro del vestuario.

Wilder Cartagena fue homenajeado a principios de noviembre por cumplir 100 partidos con Orlando City. (Foto: OC)

Con las conversaciones todavía abiertas entre ambas partes, la continuidad del jugador dependerá de la capacidad del club para formular una nueva propuesta contractual que resulte atractiva. Además, la dirigencia de los ‘Leones’ es consciente de que deberá competir con otras ofertas que puedan surgir en el mercado de pases por el pase del volante nacional, o incluso el deseo del futbolista de querer volver al Perú, donde es altamente codiciado por clubes de la Liga 1.

Los cambios en el club de Florida no se limitan únicamente a la conformación de la plantilla de jugadores, sino que también alcanzan al banquillo. Luego de la caída por 3-1 ante FC Cincinnati que selló la despedida en los playoffs, Orlando City SC comunicó de manera oficial la salida de su entrenador interino, Martín Perelman.

El estratega argentino concluye así su ciclo al frente del primer equipo tras asumir el reto en un tramo exigente del campeonato. Junto a Perelman, la institución confirmó también la desvinculación de Sebastián Setti, quien se había sumado al cuerpo técnico en calidad de asistente tras la designación del interinato.

Con estas salidas confirmadas y el futuro de piezas clave como Wilder Cartagena en plena negociación, Orlando City atraviesa semanas decisivas. La prioridad absoluta de la directiva pasa ahora por elegir al nuevo director técnico que encabezará el proyecto 2027 y cerrar los acuerdos necesarios para volver a ser protagonista en la Conferencia Este de la MLS.

Wilder Cartagena es habitual convocado en la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

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