Philadelphia 76ers vs. Miami Heat EN VIVO y EN DIRECTO se verán las caras este miércoles 16 de abril desde las 7:00 p.m. (tiempo del este), con transmisión de ESPN, SlingTV y NBA Pass. Este enfrentamiento será para definir al séptimo clasificado de la Conferencia Este, que chocará ante los New York Knicks en la primera ronda de los playoffs de la NBA 2024. Eso sí, cabe destacar que el perdedor chocará ante el ganador de Chicago Bulls vs. Atlanta Hawks y quien se imponga en ese enfrentamiento se verá las caras ante Boston Celtics en la próxima ronda.

76ers vs. Heat EN VIVO: transmisión del juego por Play-In de la NBA 2024 (Video: @Sixers)