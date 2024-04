Una serie bastante igualada en nivel. Chicago Bulls vs. Atlanta Hawks EN VIVO chocarán en el juego del Play-In de la NBA 2024 este miércoles 17 de abril. Desde el United Center, en Chicago, los Bulls serán locales ante unos Hawks que quieren dar la sorpresa. El juego Bulls vs. Hawks va por la señal de ESPN en todo Latinoamérica y también en los Estados Unidos a partir de las 21:30 horas (ET) o desde las 19:30 horas Centro de México. El ganador de este cruce se enfrentará con el perdedor de los 76ers vs. Heat y lucharán por un cupo en los playoffs ante los Boston Celtics.

Bulls vs. Hawks EN VIVO: transmisión del juego por el Play-In de la NBA 2024 (Video: @ChicagoBulls)