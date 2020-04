Alessandro de Souza estaba en Europa cuando el Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia debido a la pandemia del nuevo coronavirus. El tirado nacional, en la modalidad de trap o fosa olímpica, había terminado de competir en la Copa del Mundo de Chipre. Tenía planeada una base de entrenamientos en España, pero ante el cierre de fronteras que había decretado el presidente Martin Vizcarra, decidió volver al país.

Por la cuarentena y la crisis que se está viviendo en todo el territorio nacional, Alessandro no puede entrenar con su escopeta. Además, La Base Área Las Palmas, en donde está el Polígono de Tiro, está cerrada para los civiles. Solo le queda trabajar la parte física. “Estoy haciendo un poco de bicicleta estacionaria”, nos cuenta a través de una llamada telefónica.

“Que todo esté detenido afecta al tiro más que a otros deportes porque no se puede practicar en casa. Se necesita una infraestructura. No disparar, de hecho, no es lo ideal. Hay que estar activos”, agrega. Por el momento, entonces, su entrenamiento se basa en mantener su forma física. Pero no es lo único que hace en este periodo de confinamiento. Nuestro crédito nacional labora en una empresa que produce artículos de primera necesidad, así que por estos días está trabajando para que esos artículos lleguen a los hogares de todos los peruanos.

“Tengo la suerte de trabajar en una empresa de productos de limpieza, que sigue operando porque son de primera necesidad. Al menos, eso me mantiene entretenido”, dice Alessandro. Todos los días, menos los domingos que hay toque de queda, llega a la sede de su trabajo en Barranco. Su jornada inicia a las 7:30 de la mañana y culmina a las 4 de la tarde.

¿Y cual es su ‘chamba’ allí? “Yo soy analista comercial. Por la situación actual, la demanda de productos de limpieza es altísima. Si antes, por ejemplo, se vendían 10, hoy en día se venden 1000. Es una locura. La gente solo quiere limpiar. Yo que antes estaba metido en una oficina viento netamente el tema comercial, ahora, por la coyuntura, incluso estoy supliendo a mis compañeros de planta y viendo de todo un poco (como hacerle el seguimiento al programa de producción)”.

Está expuesto a contraer el COVID-19, pero Alessandro toma todas las precauciones. “Usamos mascarillas y guantes”, afirma. Pero más que trabajar, para él lo importante es “llevarle a todos los peruanos una vida sana. Ese es uno de los lemas de la empresa y creo que todos mis compañeros se han identificado con eso y estamos empujando para combatir a ese virus”.

Sobre la decisión de postergar un año los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el deportista nacional afirmó que era “totalmente necesaria”. "Una de las cosas más alucinantes de los Juegos es ver batir los récords y ver hasta dónde llega el límite humano. Si se hubiesen realizado este año, hubiesen sido unos Juegos no tan bacanes porque la gente, al no poder prepararse, no iba a lograr las marcas”. El otro problema -continúa De Souza- iba a ser que ya hay atletas que están entrenando, como uno de sus amigos que practica skeet en República Checa; no todos iban a llegar en las mismas condiciones.

“Entonces, viéndolo desde un punto deportivo y sanitario aplazar los Juegos era lo correcto. Y en el tema personal, voy a tener un año más de preparación y creo que eso va a ser muy positivo, pues voy a poder llegar a los Juegos con más experiencia y así dejar el nombre del Perú en lo más alto", asegura.

No sabe aún cuándo reanudará sus entrenamientos con su arma, pero solo tiene dos opciones: o sea queda en Perú o viaja a España. Todo dependerá del primer país que levante las restricciones. Y como va la situación, al parecer, se quedaría en territorio nacional. “Yo creo que Perú sí está conteniendo la crisis mejor que otros países, pues hay otros que están graves como Estados Unidos o como Europa, que es la meca del tiro”. Tendrá que esperar que todo esto acabe para que así ya pueda retomar su preparación para Tokio 2020.

