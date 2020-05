¿Es posible comparar diferentes épocas del deporte? ¿Se puede afirmar que el baloncesto de fines del siglo pasado es mejor que el de ahora? Es decir, ¿Michael Jordan, Magic Johnson, John Stockton y Larry Bird son mejores jugadores que LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard y Stephen Curry? Son preguntas difíciles de contestar, pero parece que Dennis Rodman tiene una respuesta a todas estas interrogantes.

El excéntrico y polémico exjugador de la NBA -una estrella de los años noventa y considerado por muchos como el mejor defensa de la historia- quiso dar su opinión sobre el baloncesto de estos tiempos. Y lo hizo criticando a LeBron James en una entrevista con el medio Overtime.

“Yo podría haberlo parado sin problemas, hasta Scottie Pippen lo hubiera hecho. Es muy fácil de marcar, no tiene movimientos, Pippen lo hubiera detenido antes de que llegara a mi zona. En nuestra época, LeBron hubiera sido un jugador del montón”, declaró Rodman. “Él solamente es grande pero yo me he enfrentado a jugadores más fuertes y grandes que él”, agregó.

Dennis también aprovechó la oportunidad para dejar claro que ‘Air’ Jordan la tuvo más difícil que LeBron James. "Michael llegó a la NBA cuando la gente podía golpear al rival, tirarlo al suelo, hacer un lanzamiento y regresar rápidamente a defender”, aseguró el cinco veces campeón, dos con Detroit Pistons (1989 y 1990) y tres con Chicago Bulls (1996, 1997 y 1998).

TE PUEDE INTERESAR