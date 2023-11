¡El ‘Puma’ volvió a rugir! Este sábado, Diego Elías venció por 3-1 a Mostafa Asal en una llave de las semifinales del Singapore Squash Open 2023, que se disputó en el OCBC Arena. A pesar de perder en el primer juego, el peruano se recompuso en el segundo asalto y luego fue imparable. Los parciales quedaron de la siguiente manera: 4-11, 11-5, 11-7 y 11-8. Cabe destacar que el deportista nacional se enfrentará este domingo a Ali Farag en la gran final, que promete ser emocionante de inicio a fin.

El egipcio llegaba a este duelo tras superar a Paul Coll, campeón del US Open, en los cuartos de final y perder un título en Malasia tras caer en la final. Elías, por su parte, no había perdido un juego en su trayectoria a la semifinal, y también había llegado a esta instancia en el torneo anterior que disputó, el US Open, donde cayó justamente ante el eventual ganador Coll.

En la previa del duelo, Diego y Mostafa se habían enfrentado en nueve ocasiones, con ocho triunfos para el squashista de Egipto y solo uno para el peruano. Esta victoria del ‘Puma’ se produjo cuando Asal se retiró en la semifinal del Singapore Open del año pasado. Las estadísticas estaban en su contra, y nuestro compatriota inició perdiendo el encuentro, pero tuvo la fuerza para firmar una gran remontada.

El egipcio inició el primer juego con mucha intensidad: anotó seis puntos sin respuesta antes de tomar la delantera por 11-4. Asimismo, tenía el control total del juego. Elías, con la perseverancia que le caracteriza, salió en busca de la remontada y dominó todo el segundo asalto, hasta quedar 11-5. Luego repitió el trabajo en el tercer y cuarto juego.

Diego Elías y Mostafa Asal se midieron en las semifinales. (Foto: PSA World Tour)

Diego Elías habló luego de clasificar a la final

El ‘Puma’ se mostró muy emocionado tras esta gran victoria. “Me siento bastante bien. Jugué bien al squash. No comencé muy bien, pero luego encontré mi juego y estoy muy contento con la forma en que jugué”, dijo a las cámaras de PSA World Tour. “Estoy muy emocionado de estar en otra final aquí y espero poder ganar. Quiero regalarme el título mañana por mi cumpleaños”, agregó.

“Gracias a todos por venir. Siempre hay un gran ambiente aquí. A todos los jugadores les encanta estar aquí”, fueron las últimas palabras de un emocionado Elías, que este domingo tiene la oportunidad de revancha frente al egipcio Ali Farag. El peruano está concentrado en recuperar el trono del PSA World Tour.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR