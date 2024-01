Bolaños, que debutó en la UFC con victoria en abril pasado, buscará su segunda victoria en el octágono y de paso abrir el camino de un año con altas expectativas para los peleadores nacionales en la empresa más importante de MMA. Depor conversó con el ‘Asesino de sueños’ para conocer cómo fue su campamento, que espera de su rival y mucho más detalles a poco de volver a la acción.

Tuviste un 2023 con altibajos, debutando en la UFC, pero también sufriste una lesión, ahora comienzas este año siendo parte de la primera cartelera de la temporada...

Sí, así es, tuve un año interesante, prepararme para el debut en la UFC fue muy bueno, también batallé con las lesiones durante ese campamento. Mis últimas seis semanas antes del debut no pude patear, estaba solamente boxeando y haciendo grappling y todo el jiu-jitsu. Fue un campamento duro, pero mentalmente pudimos pasar eso y obtener la victoria, salió una decisión unánime contra Aaron Phillips y después me lesioné de nuevo para lo que iba a ser una segunda pelea en septiembre contra el mismo rival, Marcus McGhee. Ahora la UFC ha pactado este combate de nuevo y estoy emocionado de que sea la primera cartelera del año, para poder alzar la bandera peruana en el primer evento del año en la UFC

¿Ya estas totalmente recuperado de aquella lesión que te aquejó en septiembre?

Estoy bien, estoy al 100%, estoy más que listo, he tenido una preparación muy larga, ya que desde que me recuperé he estado esperando que se dé esta pelea. He tenido un campamento increíble, he estado en todos lados. Estuve en las Vegas, en AKA (American Kickboxing Academy). También entrené con mi profesor de lucha, Danny Castillo, con Kirian Fitzgibbons, con quien ya tenemos 15 años juntos, y con mi profesor Mauricio Calvo de Costa Rica. Él estuvo conmigo las últimas cuatro semanas en Lima y la última me fui a Costa Rica, y ahora ya estoy solo con mi equipo.

La noticia de que ibas a volver en el primer evento del año, ¿dónde te tomó?

Me tomó en Estados Unidos, ya sabía desde noviembre que se iba a dar este año, no sabía la fecha exacta, pero se está dando ahora. Tuve cuatro semanas muy buenas en Lima, en mi gimnasio Fight Lab en Perú, también con el equipo PMAC de Iván Iberico, ha sido un camp largo, muy bueno y he hecho de todo.

Gastón Bolaños tiene un récord de 7-3 como peleador profesional. (Getty)

Fue más que nutrido este campamento al volver a Perú y entrenar aquí por unas semanas...

Sí, era algo que sin saberlo lo necesitaba, reconectarme con mis raíces. Yo de muy chico me fui del país para hacer mi carrera en el muay thai y pude reconectarme. aquí hay mucho talento. He estado entrenando por 20 semanas seguidas, estoy más listo que nunca.

¿Qué sabes sobre tu rival, Marcus McGhee?

Es una pelea muy interesante, es un rival fuerte, no hay rival fácil en la UFC. Creo que somos 80 competidores de peso gallo, somos pocos y todas las peleas van a ser buenas. Marcus tiene muchos nocauts, viene de dos victorias seguidas, tiene una buena racha y estoy emocionado de entrar al octágono con alguien que se quiera fajar conmigo.

Todos saben que tu vienes del muay thai, que tienes un gran striking, ¿cómo has pulido la contra parte, el grappling, el suelo?

En los últimos tres años, me he convertido en un artista marcial completo, he trabajo mucho. Este camp he podido pulir ciertas cosas y conectar varias partes, como manejar mis golpes, el poder mezclar todos los estilos juntos. Obvio el striking es por donde la gente espera que vaya, pero estoy listo para todo.

En tu debut en la UFC, ganaste por decisión, dominaste la jaula y los tres rounds, algo así podemos ver si se da la ocasión ante McGhee...

Esta pelea puede acabar para mi en todos lados, la gente sabe lo que puedo ofrecer arriba, pero también estoy emocionado porque la gente vio en mi debut un poquito de lo que puedo hacer en el suelo. Esto es parte del trabajo que hago con mi equipo, hemos hecho sparrings por todos lados, viendo qué cosas podemos mejorar y esto es lo que hacemos, todos los días mejorar.

El 2023 fue un año de ensueño para los atletas peruanos en la UFC. Ahora, tú vas a abrir el camino del 2024 para buscar que este sea un mejor año que el que se fue...

Sí, fue un gran año para los deportes de combate de Perú, no solo en la UFC, Jesús Pinedo siendo campeón mundial de PFL. Hay mucho talento en el Perú, recién estamos comenzando en esta etapa, estoy orgulloso de ser uno de los pioneros y esperemos que haya el doble de peleadores en las grandes ligas y buscar un evento en Perú (un Fight Night Lima). Espero abrir de la mejor manera el año para los peruanos, cuando salgo al octágono lo hago solo, pero siento que atrás mío tengo todo un país, una bandera y escudo el cual tengo que dejar en alto.

Que la primera cartelera del año en la UFC esté un peruano dice mucho...

Sí, esto es algo importante. Esta primera cartelera tiene muchos ojos, porque cuando se cierra la temporada en diciembre, hay como cuatro semanas sin eventos, entonces todos están esperando que vuelvan las peleas y estoy emocionado de poder representar a mi país y a mi familia. Los ojos del mundo van a estar en la primera cartelera del año en la UFC y Perú tendrá representación.









Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO