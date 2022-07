También ha clasificado al Campeonato Mundial de Bádminton gracias a su ranking en dobles, junto a su amiga de toda la vida Paula La Torre. “La clasificación nomás ya es un logro”, nos dice. Pero quieren seguir mejorando, así que darán su cien y buscarán estar preparadas para cualquiera dupla que se interponga en su camino, así sean dúos asiáticos -los de mayor nivel- o europeos. Serán las únicas peruanas en esta edición. Depor se contactó con ella para que nos cuente más sobre su exitoso paso por Valledupar y lo que se viene en el Mundial de Japón.

Ganaste en todas las modalidades que competiste, ¿qué se siente llegar a Perú con cuatro oros bolivarianos?

Siempre traer un logro para Perú es bastante emocionante. Poder llegar con cuatro oros, que era lo máximo que podía alcanzar, me causa mucha satisfacción y mucha felicidad.

¿Cuál fue la medalla que más te gustó colgarte?

Los oros en ‘singles’, en dobles y en por equipos siempre fueron mis objetivos. Pero la dorada en dobles mixtos (junto a José Guevara) fue la más sorprendente, porque yo no juego esa modalidad normalmente. Tenía como objetivo llegar a la final, no necesariamente ganar el oro, pero lo pudimos obtener. Fue muy emocionante. Esa medalla, que fue la última, me permitió completar las cuatro de oro.

En la categoría individual, además, solo perdiste un solo set en toda la competencia y fue ante Namie Miyahira, que también integra la selección nacional.

La verdad que, en general, fue un buen campeonato para mí. Fue difícil, por lo que había altura, estábamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, pero creo que estuve lo suficientemente preparada para poder dar lo mejor de mí en todas las modalidades y rendir bien hasta el final. La preparación me ayudó con eso y dio frutos.

¿Sientes que este es el mejor desempeño que has tenido en tu carrera?

De todas maneras, ha sido uno de los campeonatos donde he tenido mejor desempeño. Además, ha sido uno de los campeonatos más importantes del año. Entonces, la preparación de enero empezó con vistas hacia estos Juegos, y creo que, con planificación y mucha disciplina, se puede llegar a lograr los objetivos altos que uno se plantea.

¿Y cuál ha sido tu logro más importante a la fecha?

En Cali (Colombia), en los Juegos Panamericanos Junior del año pasado. Saqué medalla de bronce en ‘singles’. Ese es mi logro más importante que he tenido hasta ahora.

Me mencionaste que la competición en Valledupar tuvo dificultad por la altura, ¿cómo fue la adaptación previa?

Viajamos una semana antes, que normalmente no lo hacemos, normalmente viajamos de 2 a 3 días antes, y esa semana estuvimos entrenando bastante. Lo hicimos para poder adaptarnos, porque la adaptación es mucho más difícil en altura. Fuera del físico, que te cansas más, la pluma va mucho más rápido. Entonces, el juego cambia completamente. Se tiene que hacer otro tipo de juego en la cancha.

¿Te sentiste cómoda jugando en altura?

De todas maneras, es difícil. Pero yo creo que luego de una semana entrenando y los primeros partidos me sirvieron para poder ganar más confianza para el resto del campeonato. Igual, uno nunca se siente 100% satisfecha o 100% cómoda, pero hay que trabajar con lo que hay.

Parte de este éxito en Valledupar ha sido la fortaleza mental, ¿cómo has trabajado ese aspecto?

Estamos trabajando con una psicóloga, que nos ayuda con todo en el tema de la parte psicológica del deporte, que es bien importante, porque hay que tener una mente fuerte para poder ganar un partido, no es solo lo físico y lo técnico. La parte psicológica es algo que siempre ha sido importante, solo que recién se le está dando más atención.

¿A qué consideras que se deba el éxito que está teniendo la selección de bádminton?

A todo el esfuerzo y sacrificio que damos. Personalmente, yo sacrifico un montón, pongo al deporte como prioridad. Entro todos los turnos, todos los días, y el entrenamiento es superfuerte. Yo creo que todos los logros, las medallas que podemos traer, es gracias a la preparación y a todo el equipo peruano que trabaja unido.

Y eso se refleja en la presea de oro por equipos obtenida en los Bolivarianos.

De todas maneras. La medalla de oro por equipos es un mérito de todo el equipo, de cada uno de nosotros. Ganar esa medalla fue emocionante, porque siempre en una competencia por equipos sientes todo el apoyo de tus compañeros. Yo creo que el encuentro de las semifinales contra El Salvador fue el más difícil, fue bastante emocionante poder ganarlo. El bádminton siempre ha sido un deporte en el que le va muy bien a Perú. A nivel sudamericano somos potencia con Brasil, y a nivel panamericano también nos va muy bien normalmente.

Medallas de oro de Inés Castillo Junto a... Individual - Dobles femenino Paula La Torre Dobles mixto José Guevara Por equipos Daniel La Torre, Diego Mini, Diego Subauste, Fernanda Saponara, José Guevara, Namie Miyahira, Paula La Torre

¿Y qué le faltaría al bádminton peruano para seguir avanzando y estar en el nivel de Canadá o algún país europeo?

Yo creo que popularidad, porque el bádminton no es muy conocido. Recién hace cuatro años que se ha empezado a masificar y a salir de Lima. Entonces, recién están surgiendo academias en provincias. Pero, de todas maneras, de acá a largo plazo va a seguir creciendo el bádminton peruano y así, mientras más popular y más conocido, más personas juegan y aparece más talento.

Tu próximo desafío es el Campeonato Mundial de Bádminton a fines de agosto en Tokio, ¿qué esperas de este torneo?

Jugaré dobles con Paula. Espero, primero, poder rendir al nivel que nos toque. Como es por llaves, tenemos que esperar que salga la llave para ver contra quienes nos toca, para plantearnos el objetivo. La última vez nos tocó contra las que fueron campeonas mundiales y perdimos contra ellas (en segunda ronda), porque es eliminación directa. Pero esperemos que esta vez nos toque una llave más accesible para poder avanzar. Si bien el nivel es superalto, Japón es potencia en bádminton, nosotras vamos a ir con todo para luchar contra lo que nos pongan en frente.

¿Y qué viene después del Mundial de Japón?

Primero son los Juegos Suramericanos, que son en Asunción (entre el 1 y 15 de octubre). Allí también tenemos objetivos altos, es un campeonato mucho más fuerte porque está Brasil. Y luego ya el próximo año son los Juegos Panamericanos.

¿Cómo te ves de aquí en un futuro en el bádminton?

Ahora estoy estudiando diseño y gestión de moda en la UPC, pero mi prioridad es el bádminton. Quiero acabar el ciclo olímpico (el de París 2024) y después ya ver qué es lo que me quiero plantear.





