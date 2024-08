Este jueves en la madrugada, Kimberly García tiene la oportunidad de conseguir la quinta medalla olímpica del Perú en toda la historia. Se ha preparado arduamente y llega en un momento espectacular a la prueba de los 20 km de marcha atlética femenina en los Juegos Olímpicos de París 2024. La marchista nacida en Huancayo, que se proclamó dos veces campeona mundial en 2022, quiere la revancha de Tokio 2020, donde tuvo que retirarse y no logró completar la carrera. Esta vez es una de las favoritas a terminar en el podio debido al ascenso que ha vivido en el ámbito internacional en la disciplina. Depor conversó con especialistas en el tema para analizar las opciones que tiene nuestra compatriota de tocar la gloria en territorio francés.

De pensar en el retiro a ser la reina de los 20 km

Su paso por los Juegos Olímpicos de Tokio hizo que se planteara retirarse del deporte debido a que estaba atravesando momentos de depresión. “Pensé en dejar de competir porque me dolió muchísimo y la familia fue fundamental para salir de eso, y sobreponerme y continuar. Decidí continuar de a pocos, sin desesperarme. Y desde que regresé a las competencias en enero, las cosas salieron bien”, señaló la huancaína en 2022. Ese mismo año, Kimberly García se coronó dos veces campeona mundial en las modalidades de 20 y 35 kilómetros. Al año siguiente, ocupó el segundo lugar mundial en los 35 km y ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago.

Sus victorias en los últimos años la han posicionado como la actual número uno del ranking World Athletics en la distancia de 20 km. Durante el 2024, García obtuvo el primer lugar en los 20 km disputados en República Checa, en el Mundial por equipos de Turquía y en el Gran Premio de los 20 km en Rio Maior, Portugal. No solo tiene un rendimiento físico impresionante, sino que también ha mejorado mucho en la parte mental y psicológica, algo fundamental para los atletas. “Llego mucho más fuerte tanto física, emocional y psicológicamente. He madurado deportivamente, tengo los objetivo claros, estoy en la capacidad de poder pelear por una medalla”, dijo hace unos días, antes de viajar a Francia.

“Desde muy pequeña he tenido en la cabeza llegar a campeonatos importantes y esa pasión va creciendo, los objetivos cambian, ya que no solo quieres llegar, sino estar en el podio. Tengo que competir muy bien y de manera inteligente”, agregó ‘Kimy’. Esa madurez deportiva ha permitido que, por ejemplo, evite caer en errores técnicos y pueda llegar entera a la meta. Cabe mencionar que en la competencia de este jueves tendrá que enfrentar a duras rivales como la italiana Antonella Palmisano (defiende su título), la española María Pérez y la mexicana Alegna González. Las peruanas Evelyn Inga y Mary Luz Andía también estarán en esta prueba y lucharán para acabar en el podio.

Kimberly García ya está lista para su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Foto: IPD)

¿Qué posibilidades tiene de ganar una medalla en París 2024?

Giorgio Mautino, exatleta y asesor deportivo del Proyecto Especial Legado, apuntó que Kimberly García llega con muchas posibilidades de obtener una medalla y además como la “atleta a vencer”. “Pensar que es la atleta a vencer ya habla de las claras posibilidades que tiene. Lógicamente, como toda competencia, hay que esperar a ver qué sucede. Pero, si no sucede nada extraordinario, nada que comprometa a la competencia, nada que la saque a ella de su ruta y de su ritmo, Kimberly debería estar en el podio. Por lo antecedentes cercanos que tenemos de ella, debería estar en el podio casi fijo”, comentó.

Acerca de la prueba de los 20 km de marcha atlético femenina dijo lo siguiente: “Ella tendrá establecido ya su ritmo de carrera. En estos campeonatos de 20 km de marcha, hay una estrategia para los primeros kilómetros, a menos que alguien cambie el ritmo y haya que acercarse y cambiar la estrategia que uno había pensado. Es una carrera estratégica. Va cambiando acorde a cómo se va presentando la competencia. Si la carrera que ellos han planteando les permite ir en el ritmo, pues van a ir, y si alguien cambia el ritmo y se quiere escapar, van a tener que cambiar el ritmo y acercarse. Es un tema que se va planteando a medida que la carrera va tomando kilómetros”.

Finalmente, destacó a las otras atletas que competirán en la prueba y señaló que espera que este jueves sea un día histórico para el deporte peruano. “Antonella Palmisano, María Pérez, (Glenda) Morejón de Ecuador, Alegna González de México, la atleta polaca y la china, no se puede descartar a ninguna. Evelyn Inga viene marchando muy bien y también es una rival de Kimberly, a pesar de que sea su compatriota. Repito: los antecedentes cercanos nos dicen que a la que tienen que ganarle es a Kimberly. Estamos hablando de una prueba donde no solamente depende de una partida, una llegada, sino también de respetar los reglamentos de la marcha, porque van a haber jueces mirando toda la competencia y hay que estar concentrado para no tener amonestaciones ni penalizaciones, porque una penalización complicaría mucho. Por suerte, Kimberly, en los últimos tiempos que ha marchado, ha estado exenta de penalizaciones. Creo que las posibilidades son muchísimas, pero las competencias son del día porque hay que levantarse ese día con todas las estrellas alineadas y que todo camine como uno quiere”, sentenció.

Alexandra Salgado, periodista de ATV, señaló que Kimberly García llega “más preparada que nunca” a París 2024. “En la parte física la hemos visto bien, en mayo en el Gran Premio de Cantones en La Coruña, se adjunta el bicampeonato y competía contra las mejores del mundo. Fue el termómetro ideal para ella y para todas. En la parte psicológica también, por la revancha que tiene ya que en Tokio 2020 ella abandona la carrera y no la concluye. En la parte física y psicológica, llega preparada para poder lograr una medalla. Es la número uno del mundo”, manifestó.

Eso sí, debe ser cuidadosa para poder lograr la hazaña. “Debe concentrarse. Sabe muy bien que tiene rivales que en estrategias están pendiente de ella. Una de esas rivales es María Pérez, que cuando estuvo en los mundiales y le quita las coronas de 30 y 20 km, paraba atrás de Kimberly, como en la sombra, por así decirlo. Igual también las atletas chinas que juegan en pared, tiene que lidiar con ellas. Pero obviamente Kimberly está preparadísima, sabe la estrategia que va a hacer. En Cantones vimos que, sin problemas, llegó a tener una amplia diferencia con sus rivales y pudo cruzar la meta. Creo que ella nos va a dar la medalla que tanto ansiamos todos los peruanos después de 32 años”, añadió.

Kimberly García y la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. (Foto: IPD)

¿A qué hora compite Kimberly García en París 2024?

Kimberly García competirá el jueves 1 de agosto a las 2:20 am (horario de Perú) en la prueba de marcha atlética femenino de 20 kilómetros. El recorrido que tendrá ‘Kimy’ será por las calles parisinas, específicamente en la Plaza de Trocadero. Tras ello, volverá a marchar el próximo el 7 de agosto a las 12:30 am (horario de Perú) junto a César Rodríguez en la nueva modalidad de marcha de relevos mixtos.

La carrera de la marchista peruana podrá ser vista a través de la señal de Claro Sports para toda América Latina y también en su canal de YouTube. En Perú se podrá ver por TV en señal abierta a través de ATV, canal que cuenta con todos los derechos de transmisión del evento deportivo. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.

Las medallas de Perú en los Juegos Olímpicos

A lo largo de la historia, Perú ha logrado ganar cuatro medallas olímpicas. Su primera presea fue en los Juegos Olímpicos de Londres 1948: el tirador Edwin Vásquez Cam ganó la medalla de oro en la modalidad de pistola 50 metros. Como curiosidad, lo consiguió luego de superar una faringitis y con una pistola prestada. Desafortunadamente, nuestro país no ha vuelto a conseguir el primer lugar hasta la actualidad.

Al oro de Edwin se le han unido tres medallas más, todas ellas de plata y conseguidas de forma consecutiva. El tirador Francisco Boza quedó en el segundo lugar en la modalidad de Fosa Olímpica en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984. Después, en Seúl 1988, la selección peruana de vóley ganó la de plata. Finalmente, en Barcelona 1992, el tirador Juan Giha obtuvo el segundo lugar en la modalidad de skeet.





