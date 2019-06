¡Alentemos todos! Conoce los deportes de ruta que se podrán ver sin costo en los Juegos Panamericanos 2019

A un mes de la inauguración de los Juegos Panamericanos 2019 , conoce las cinco disciplinas deportivas que podrá disfrutar con los mejores atletas del continente al aire libre e ingresar sin costo.

Se trata de la maratón, marcha atlética, triatlón, ciclismo de ruta, paraciclismo de ruta y ciclismo de montaña, que se desarrollarán en los distritos de Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena, San Miguel y Cercado de Lima.



La maratón, en la que participarán Inés Melchor y Gladys Tejeda, será el sábado 27 de julio a las 8:30 am. Tendrá como punto de partida y llegada el Parque Kennedy en Miraflores. El mismo día será la triatlón a las 10 am entre la playa Agua Dulce en Chorrillos y la playa Los Pavos en Barranco. La modalidad de postas será dos días después, el 29 de julio, a las 9 am en el mismo circuito.



Por su parte, la marcha atlética, se desarrollará en la Av. Larco, en Miraflores. El 4 de agosto se realizará la prueba de 20 km, a las 8 am, para las damas; 10:30 am, varones. La prueba de 50 km será el 11 de agosto, a las 7 am, para damas y varones. En esta disciplina se resalta la participación de Evelyn Inga y Kimberly García, clasificadas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Los amantes del ciclismo podrán observar las competencias en distintas disciplinas: ciclismo de ruta, paraciclismo y ciclismo de montaña. El 7 de agosto se realizará la primera disciplina en la modalidad contrarreloj, mientras que el 10 de agosto será la competencia de ruta individual. Ambas en el Circuito de Playas de la Costa Verde.



El paraciclismo de ruta será el 30 de agosto y 1 de setiembre, en las modalidades contrarreloj y ruta individual. Cabe precisar que en esta modalidad destaca el peruano Israel Hilario.



En tanto, el Morro Solar de Chorrillos será escenario del ciclismo de montaña que se realizará el 28 de julio, el horario para la competencia de damas será a las 9:00 am, mientras que la de varones será a las 11:30 am.



►Continuará en las grandes ligas: excampeón de WWE habría renovado su contrato con la empresa



►¡A dar en el blanco! Federación Peruana de Tiro con Arco anunció a los deportistas que irán a Lima 2019



► ¡De vuelta al ruedo! Humberto Bandenay peleará ante Luiz Eduardo Garagorri en el UFC Uruguay



► Tendrá su revancha: Tony Nese se enfrentará al campeón Drew Gulak por el título de peso crucero en Extreme Rules 2019