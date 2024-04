Desde el New Orleans Arena, New Orleans Pelicans y Los Angeles Lakers se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por el Play-In de la Conferencia Oeste, buscando seguir con vida en la temporada NBA 2023-2024. El duelo se disputará este martes 16 de abril, desde las 6:30 p.m. (rora peruana).Un duelo a partido único por un billete para disputar los Playoffs 2024, en los que el vencedor del partido se verá las caras ante los Nuggets en la 1.ª ronda. Mientras que el perdedor contará con una oportunidad más para sellar el último pase para jugar los Playoffs de la NBA. El duelo podrá ser visto en la señal de STAR Plus en Latinoamérica, TNT y Sling TV en Estados Unidos y Movistar en España. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

New Orleans Pelicans se prepara para enfrentar a los Lakers. (Video: New Orleans Pelicans)