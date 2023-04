“La mayor parte de mi vida la pasé en la bici”, nos dice Royner Navarro, y no exagera. A los cinco años, aprendió a manejarla para ir al colegio en primaria. Ya en secundaria le gusto más el ciclismo de montaña, esto debido a que en su tierra Ayacucho habían varias competencias de mountain bike. Royner trataba de no perderse ninguna fecha; ya en 2008 dejó de ser espectador para competir en esta modalidad hasta que, dos años después, pasó a la modalidad de ruta, donde en la actualidad es uno de lo rostros más importante de la selección peruana de ciclismo.

El ciclista ayacuchano de 31 años compitió en Lima 2019, y dos años después cumplió su sueño de ser olímpico en Tokio 2020. Su próximo reto es llegar de la mejor manera al Panamericano de ciclismo de ruta en Panamá en abril, que da cupo no solo a Santiago 2023, sino a París 2024. Para ello, Royner se encuentra en Argentina junto con el resto de la selección, poniéndose a punto.

Este año ya participó en tres competencias en tierras ‘albicelestes’ (El Giro del Sol, la Vuelta del Porvenir y la Vuelta a Mendoza). Y si bien tenía dos más antes de viajar a Panamá (la Vuelta a Catamarca y la Vuelta Formosa), se tuvieron que postergar, por lo que ahora Royner Navarro solo entrena enfocado en el Panamericano. Depor conversó con el ciclista nacional para conocer más de su base de entrenamiento en Argentina, así como sus objetivos de esta temporada.

¿Cómo has iniciado este año?

Para esta temporada, tenemos un calendario bastante nutrido. Lamentablemente se han postergado algunos eventos fundamentales, los cuales nos hubiese caído bastante bien para hacer una buena preparación, pero ya tenemos tres vueltas que pudimos tener y nos estamos preparando para el Panamericano. Es una muy buena forma de empezar mi temporada.

Tu principal reto es el Panamericano de ciclismo...

Sí, sabemos que para Santiago 2023 hay que clasificar y el evento fundamental donde se dan los cupos es en el Campeonato Panamericano de Panamá. No tengo bien entendido cuántos cupos dan y cuántas plazas otorgan para cada selección, pero sí sabemos que por ahora es el único evento en el cual podemos clasificar como selección.

Ese evento es el más importante que tienes hasta ahora en tu calendario

Sí, por lo menos en ciclismo sí, es el evento fundamental para poder ir y participar en Santiago 2023. El Panamericana empieza el 19 y termina el 23 de abril. El 19 es la prueba contrarreloj individual y el 23 la de ruta en línea, son dos pruebas distintas que dan dos clasificaciones diferentes.

¿Cómo te vienes preparando para esta competencia?

Bien, estamos haciendo una buena preparación con la selección acá en Mar de Plata, a cargo del entrenador Juan Darío Merlos. Acá en Mar del Plata estamos una parte de la selección de ruta y también de pista. En estos momentos, por la postergación de los dos eventos que eran previos al Panamericano, no tenemos otra alternativa que entrenar, simular entrenamientos de competición para llegar en buenas condiciones a disputar medalla y buscarnos el cupo a Santiago.

Torneos de Royner Navarro en Argentina Posición en la tabla general Giro del Sol San Juan 47° Vuelta del Porvenir San Luis 20° Vuelta de Mendoza 6°

Antes del Panamericano en Panamá, la idea era tener dos competencias previas, ¿cuánto afecta llegar así a la competencia?

El objetivo de estar en Argentina era ese, porque había un calendario bastante nutrido. Igual, de los cinco eventos que teníamos acá, ya hicimos tres y los otros dos se tuvieron que postergar. Ya estando acá, no nos queda más remedio que intentar seguir haciendo las cosas bien, entrenando. Seguro que tendremos por ahí algún evento un fin de semana, pero bueno, las ganas están. Los entrenamientos están igual bastante nutridos de muchos trabajos específicos y esperamos llegar en buenas condiciones.

¿Cuántos cupos para Santiago habrá en el Panamericano de Panamá?

Según está el comunicado de la UCI, el primer lugar en la que la categoría élite otorga al país como tal el cupo directo a París 2024 y después, los diez primeros dan cupo para Santiago. Lo que no sabemos es cuántos cupos por país van a otorgar, pero sí tenemos entendido que clasifican los diez primeros, los diez primeros lugares en la tabla de la clasificación general.

A título personal, ¿el objetivo es estar dentro de ese top para ir a Santiago?

Sí, claro, es un objetivo principal. La idea es esa, seguir intentándolo, seguir luchando por el podio y por la clasificación como tal.

¿Cómo es el día a día en los entrenamiento en Mar del Plata?

Tenemos doble turno los lunes, martes, jueves y viernes. Son doble turno de 80 o 90 kilómetros por la mañana y trabajos específicos por la tarde. Lo que se quiere es simular lo más que se pueda a una competencia y llegar a los kilometrajes que se van a realizar en Panamá, que vendría a ser la prueba de ruta en línea, la prueba en fondo. Trae un recorrido total de 206 kilómetros y más de 3 mil metros de nivel positivo (subida)

En el Panamericano de Panamá, ¿ya saben qué condiciones van a encontrar?

Sí, con respecto al clima es similar al de Mar de Plata, porque está igual a nivel del mar. Hace bastante calor por esta temporada. Con respecto al desnivel, Panamá presenta aproximadamente 280, 260 metros de desnivel positivo por vuelta y son 16 vueltas aproximadamente y sumados pues salen como 3300 metros de desnivel, que sí es bastante. Pienso que va a ser una competencia bastante difícil. Intentamos simular ese tipo de recorrido con características similares.

¿Cómo te defines, como un sprinter o como un ciclista más de resistencia?

Yo no soy especialista en la contrarreloj; sin embargo, me gusta, lo trabajo bastante. No soy rápido, no soy sprinter. Sí me va bien en las etapas que son onduladas, con un poco de montaña, y cuando es en la altura, un poquito mejor. Panamá presenta un poquito de lo que me favorece, los recorridos. El recorrido en el sentido de los kilometrajes, 200 kilómetros, pesan bastante y creo que siempre me ha ido bastante bien en este tipo de eventos, en eventos de bastante horas de recorrido. Entonces, como te mencionaba, son más de 3000 metros de ascenso, de nivel positivo, los cuales esperamos afrontarlos de la mejor forma.

¿Por qué hay una diferencia tan grande entre países como Colombia y Ecuador con respecto a nosotros en cuanto a nivel de ciclismo?

Yo creo que es por los eventos. Ecuador tiene muchas competencias al año y tiene una de las vueltas más complicadas en Sudamérica que es la Vuelta al Ecuador, que cada vez se pone más complicada, más difícil y tiene bastante nivel acá en Sudamérica, igual que Colombia. En Colombia, tienen la Vuelta a Colombia y Clásico RCN como los más famosos, pero antes de eso están muchas vueltas, en Tolima, Vuelta al Valle y una infinidad de eventos como tal. Entonces, las ligas, los clubes como tal también trabajan con los semilleros, las federaciones hacen eventos en distintas regiones. Al año deben tener por lo menos entre 30 y 40 eventos de ciclismo de ruta, en Perú no tenemos eso. Solo tenemos dos o tres eventos en todo el año. Entonces, no hay forma de darle seguimiento a los jóvenes, de verlos competir. El ciclismo no solo es de entrenamiento, es también de competir y creo donde más se pulen los errores es durante la competencia. No tenemos semilleros en Perú, los pocos que están, pues se van perdiendo por el mismo hecho de que entrenas y no tienes en donde competir, los mismos sponsors te dicen si no hay eventos, para qué te patrocino, para qué te colaboro, para qué te ayudo. Y si hay eventos en Chile, Bolivia, Ecuador o Argentina, llegar al evento como tal también es bastante costoso, lo que son los pasajes, la estadía, la alimentación, el material que tienes que llevar e infinidad de cosas que hay. Eso no pasa quizá en Ecuador, Argentina mismo o Colombia. Que haya cinco eventos, por ejemplo, en Lima y otros cinco eventos en Arequipa y otros dos o tres en Huancayo y así los ciclistas de estas regiones no tendrían tanta necesidad de movilizarse de región en región, pero no tenemos eso.





