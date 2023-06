¡Gigante! Si hay algo que ha hecho Shoely Mego Contreras a lo largo de sus 23 años, es conseguir éxito tras éxito para poner la bandera del Perú en lo más alto. Este fin de semana no fue la excepción y volvió a demostrar porqué es una de las mejores del mundo en su categoría: conquistó tres medallas en el IWF Grand Prix de Levantamiento de Pesas, que se realizó en La Habana (Cuba).

Demostrando su versatilidad en este deporte, Mero, quien pertenece a la división -55 kilos, se llevó la presea de oro en Arranque (87 kg), mientras que la de plata en Envión (104 kg) y Total (191 kg). Fue una jornada dura y reñida, pero eso no la detuvo para demostrar todas sus condiciones.

Con estos registros, Shoely se ubicó en la segunda posición en la tabla general, donde la ganadora fue Jourdan Delacruz (Estados Unidos) con un total de 195 kg, en tanto que Josee Gallant (Canadá) fue tercera con 189 kg. No cabe dudas de que ha podido codearse con las mejores y competir palmo a palmo.

Recordemos que en abril Mego fue la número uno en el mundo en la división -55 kg del ranking de la International Weightlifting Federation (IWF), tras ganar tres medallas de oro en el Panamericano de Levantamiento de Pesas 2023 (Argentina) en marzo, y la presea de bronce en el Campeonato Mundial Bogotá 2022. Razones suficientes para sentirnos orgullosos de ella.

Si bien sus logros son para todos los peruanos, en los últimos años no ha recibido el apoyo suficiente por parte de las entidades públicas, por lo que hace un par de meses hizo un reclamo en una entrevista con El Comercio. Está feliz por lo que viene consiguiendo, pero considera que no tiene el reconocimiento que merece.

“Siento que mi medalla en el Mundial pasó desapercibida. Solo me felicitaron en mi federación y las personas que están conmigo. Y el IPD me subió de nivel en el Programa de Apoyo al Deportista (PAD). No hay más apoyo, le escribí a algunas marcas y ninguna apoya, ponen excusas”, manifestó en Deporte Total.





