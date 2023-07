Tamil Martino y Vania Torres viajaron a Colombia con las maletas llenas de ilusión, conscientes que desde Perú todo un país los estaría alentando. Hoy fue un día clave para ellos en la modalidad Stand Up Paddle Surf, ya por delante estaba la posibilidad de sumar dos medallas de oro. Así pues, no fallaron y coronaron una gran jornada en los Juegos Suramericanos de Playa 2023 que se está desarrollando en Santa Marta.

El primero en participar fue Tamil Martino, quien a pesar de no tenerla fácil para llegar hasta la definición, demostró toda su potencia para superar a sus adversarios. El surfista nacional quedó en primera posición y se llevó la medalla de oro con 13.330 puntos. Su escolta, el brasileño Luis Rodríguez Diniz, hizo 11.430 puntos, mientras que la de bronce fue para el argentino Franco Faccin que obtuvo 8.530 puntos.

Por otro lado, Vania Torres también tuvo una difícil final, sobre todo por el cierre para conseguir los últimos puntos. No obstante, también la sacó a delante y de colgó la dorada con 19.31 puntos. Detrás quedó la argentina Lucía Cosoleyo con 18.24 puntos y la brasileña Gabriela Ramos Sztamfater con 5.9 unidades.

Recordemos que, tanto Tamil Martino como Vania Torres, están clasificados a los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo este año en la ciudad de Santiago. El primero lo hizo a través del ISA World SUP & Paddleboard Championship, en la modalidad Sup Surf. Torres, por su parte, consiguió el boleto a Chile gracias aa medalla de plata que se colgó en los Panamericanos PASA Games 2023, también en la modalidad Sup Surf.

Emotivo mensaje inaugural

Virna Lizi Johnson Salcedo, alcaldesa de Santa Marta, estuvo presente durante la inauguración de los Juegos Suramericanos 2023 y dejó un potente mensaje de unidad frente a todas las delegaciones participantes. “Al ver la banderas que vamos a izar, que representan los 15 países participantes, apreciamos la fraternidad, la riqueza y la diversidad que une a todo un continente”, sostuvo.





