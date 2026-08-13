La Selección Peruana de vóley femenino Sub-17 quedó al margen de la lucha por el título mundial tras caer derrotada por 3-0 ante su similar de Italia en los octavos de final del torneo. El conjunto transalpino, una de las potencias de la categoría y vigente subcampeón de su grupo, hizo valer su contundencia física y jerarquía táctica para superar al cuadro nacional sin mayores sobresaltos.

Durante las acciones del encuentro disputado en la sede de San Felipe, el combinado europeo impuso condiciones desde el inicio. Con parciales de 25-13, 25-11 y 25-13, las italianas dominaron el bloqueo y la potencia en el remate, neutralizando los intentos del elenco dirigido por Marcello Bencardino por meterse en el partido y sostener el ritmo de juego.

Pese a este duro tropiezo, el balance de la campaña peruana deja aspectos de crecimiento y competitividad en el certamen. En la fase inicial, la Blanquirroja selló su boleto a la ronda eliminatoria tras sumar tres victorias clave ante Túnez (3-0), México (3-2) y Filipinas (3-1), tropezando únicamente ante Venezuela (1-3) y la invicta China (0-3) para finalizar en la tercera posición del Grupo B.

Tras quedar eliminada del cuadro principal, la selección peruana deberá reenfocar sus objetivos en la fase de reclasificación, donde buscará ubicarse en la mejor posición posible entre el 9.° y el 16.° lugar. Su próximo compromiso será ante un rival aún por definir, que saldrá de los otros cruces de octavos de final, con la meta de cerrar el torneo mundialista dejando una imagen sólida.

Foto: FIVB

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

Perú se enfrentan este viernes 14 de agosto por los play-offs del Mundial Sub-17 ante Estados Unidos o Argentina. El encuentro, que se disputará en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, está programado para la 1:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver el próximo partido de Perú?

En cuanto a la transmisión del próximo partido de Perú, esta estará a cargo de Latina TV, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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