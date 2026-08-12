El pasado sábado 8 de agosto, el mundo se conmocionó por el anuncio del fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel, quien había partido a la eternidad un día antes alrededor de las 10:00 p.m. Luego de luchar prolongadamente contra una enfermedad que hasta ahora no se conoce, el papá de la ‘Pulga’ falleció a los 68 años tras permanecer internado en un hospital de su natal Rosario. Así pues, este miércoles hubo un pronunciamiento formal del futbolista del Inter Miami, quien utilizó su cuenta de Instagram para despedirse con una desgarradora carta.

Lionel Messi, quien había dejado la concentración del Inter Miami para viajar a Rosario y estar en la despedida de su padre, permaneció en silencio durante varios días y recién este miércoles dio a conocer su sentir con unas emotivas palabras en sus redes sociales. En el inicio de su mensaje, el futbolista de 39 años lamentó la partida de Jorge y asumió que se le hará muy difícil seguir sin él a su lado.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, se lee en el primer párrafo de la carta del delantero.

Luego, ‘Leo’ recordó lo insistente que fue Jorge para que disputase el último Mundial con Argentina, donde no pudieron vencer a España en la final. “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, agregó.

“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, recordó.

Además de lamentar que su padre no haya podido acompañarlo durante los partidos de Argentina en la pasada Copa del Mundo, Messi valoró el hecho de haber estado en el torneo y cumplir uno de sus últimos deseos. Eso sí, hubiera querido que Jorge, con un mejor estado de salud, hubiese podido disfrutar más del gran torneo que tuvo y por el que entregó todo para hacerlo feliz.

“Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”, explicó.

Jorge Messi también fue el representante de Lionel a lo largo de su carrera. (Foto: Getty Images)

En la parte final de su carta, Lionel Messi dejó en duda su continuidad como futbolista profesional, al revelar que no sabe qué hará después de la muerte de su padre y cómo seguir jugando sin que él esté presente. Jorge, quien además fue su representante, fue el soporte que siempre necesitó en los momentos difíciles y el abrazo cercano en los días de gloria; por eso su ausencia ha sido un golpe difícil de asimilar para el rosarino.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, se confesó el ‘10’.

“Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí... Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando. Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”, rememoró.

Notoriamente afectado, Messi cerró su carta valorando cada momento con su padre, incluso aquellos en donde las discusiones no faltaron, pues esa complicidad que tenían les permitía estar unidos en medio de las discrepancias. Jorge ya no estará acompañando al ‘10’ en lo que resta de su carrera, pero dejará un legado importante en su familia y en quienes conocieron de cerca lo clave que fue para que su hijo lograra convertirse en el mejor futbolista de todos los tiempos.

“Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías. Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuídanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo”, concluyó.

Jorge Messi siempre estuvo al lado de Messi en los torneos que participó, con excepción del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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