El último sábado 8 de agosto, el empate por 1-1 entre Alianza Lima vs. Sport Boys estuvo en el ojo de todos no solo por el resultado, sino también por algunas polémicas suscitadas a lo largo del partido y que para muchos influyeron en el desenlace del mismo. Tras esto, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó los videos y audios del VAR de una de las jugadas en cuestión, que tuvo a Alan Cantero y a Hansell Riojas como protagonistas.

En la parte final del compromiso, Cantero se internó en el área para intentar una de las últimas jugadas peligrosas de Alianza Lima y al rematar, aunque en su momento nadie se percató, el balón deja la sensación de chocar en la mano de Riojas. Sin embargo, el árbitro principal Bruno Pérez cobró saque de meta al considerar que el esférico se fue fuera solo por el disparo del argentino.

Del lado de Alianza Lima, nadie reclamó. No obstante, según se pudo ver en una de las tomas proporcionadas por el programa L1 Radio, la pelota sí termina impactando en la mano de Hansell Riojas y producto de eso se dio el desvío. Por consiguiente, en dicho programa consideraron que hubo un error del VAR al no haber revisado bien la acción para apoyar al juez principal en cobrar el penal.

“Al minuto 93 se genera un ataque del equipo blanco y azul, donde un atacante (Alan Cantero) ingresa al área y remata a portería, saliendo el balón por la línea de fondo. El árbitro (Bruno Pérez), estando próximo a la acción, indica saque de meta”, se escucha en los primeros minutos del video de la CONAR.

Bruno Pérez fue el árbitro principal del partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys. (Foto: Getty Images)

Posteriormente, el video señala que, antes de confirmarle a Bruno Pérez que estuvo bien cobrado el saque de portería, hubo una revisión correcta de la jugada polémica, usando diversos ángulos y velocidades de la acción. En definitiva, para el VAR no hubo mano de Hansell Riojas ni penal a favor de Alianza Lima en los últimos minutos del partido.

“El VAR, siguiendo los procedimientos protocolares, realiza lo que se conoce como chequeo silencioso. Utilizando distintos ángulos y velocidades, así como un correcto análisis en base a evidencias 100% claras, descarta cualquier contacto del balón con la mano o brazo del jugador defensor rosado (Hansell Riojas), por lo que le confirma correctamente la decisión de cancha: saque de meta”, agregaron.

Hay que recordar que además de Bruno Pérez como cabeza de la terna en cancha, César García estuvo a cargo de la cabina del VAR, con Vera Yupanqui como asistente y Héctor Rojas como quality manager. Por otro lado, en una reciente entrevista con el programa El Arranque, Hansell Riojas sostuvo que el balón nunca chocó en su mano y estuvo bien cobrado el saque de meta a favor de Sport Boys.

Hansell Riojas sostuvo que nunca tocó la pelota con la mano en el área de Sport Boys. (Foto: Sport Boys)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 15 de agosto desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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