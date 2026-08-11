Con la mente puesta en levantar el trofeo a fin de año y consciente de la exigencia que rodea a la institución celeste, Agustín Álvarez Wallace llegó al Perú para sumarse a Sporting Cristal con el objetivo firme de salir campeón. El mediocampista uruguayo no eludió la responsabilidad que implica vestir la camiseta rimense y dejó en claro que la presión de conseguir triunfos inmediatos es la prioridad del grupo. “Estar en un equipo grande demanda resultados, con los jugadores que hay creo que podemos lograr grandes cosas a fin de año”, afirmó con convicción sobre las aspiraciones del plantel.

En cuanto a su perfil futbolístico, el charrúa busca ofrecer lo mejor para adueñarse de la mitad de la cancha bajopontina. Álvarez prefirió definirse a sí mismo como un jugador de buen trato de balón, aunque sin perder la esencia combativa de su país de origen. Respecto a sus características dentro del campo, contó: “Soy un volante más de juego pero tengo también garra charrúa y eso nunca va a faltar”.

La decisión de desembarcar en el fútbol peruano se resume en la magnitud del club y la presencia de un proyecto deportivo ambicioso que terminó por convencerlo. “Me animó el país que no lo conozco, es un desafío lindo, un equipo grande, con grandes jugadores y un entrenador con jerarquía y eso me impulsó a venir”, apuntó.

¿Quién es Agustín Álvarez Wallace? El uruguayo que llega a Sporting Cristal con ambición de título. Foto: @JaxLatinMedia

El peso de vestir camisetas con historia no representa un dilema para el volante, quien cuenta con recorrido en instituciones de alta exigencia antes de recalar en el Rímac. Tras formarse en la cantera de Peñarol de Montevideo y sumar minutos en Colombia con el Atlético Nacional, el jugador se siente plenamente capacitado para este nuevo reto. “Estoy muy contento por este gran paso y con ganas de conocer a mis compañeros. Estoy preparado, salí de un equipo grande como Peñarol, jugué en Atlético Nacional de Colombia y este es un desafío más”, explicó a su llegada a nuestro país.

Durante sus primeras declaraciones, el mediocampista también fue consultado por figuras destacadas del medio local, entre ellas Hernán Barcos. Manteniendo la compostura y marcando distancia de cualquier polémica previa al inicio del torneo, el charrúa se limitó a reconocer el recorrido del atacante argentino: “Lo conozco por su trayectoria pero no he conversado con él, también conozco a Yoshimar Yotún. Eso me animó a venir”, señaló al ser preguntado por el referente blanquiazul.

El arribo de Agustín Álvarez a Lima marca el inicio de su etapa con el cuadro celeste, donde sumará sus primeros entrenamientos y estampará su firma en el contrato. Tras un optimista primer contacto con el entorno del club, el uruguayo arranca su travesía en el balompié peruano con la ilusión renovada de consolidarse en el once titular y cumplir las metas trazadas para esta temporada.

Sporting Cristal viene de empatar 1-1 ante Universitario. (Foto: A Presión / Paloma Del Solar)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de empatar 1-1 ante Universitario, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 16 de agosto desde las 11:00 a.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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