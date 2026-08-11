Luego de que durante la pasada temporada tuviera que optar por irse a préstamo al FC Colonia en busca de minutos, parecía que el futuro de Felipe Chávez estaba encaminado a quedarse en el Bayern Múnich para la campaña que está por comenzar. Sin embargo, según los últimos reportes que llegan desde Alemania, todo hace indicar que su buen rendimiento en la pretemporada no ha sido suficiente para quedarse con un espacio fijo en el plantel de Vincent Kompany.

Según los detalles revelados por Sky Sport News, el plan que existe para el mediocampista germano-peruano es que vuelva a salir a préstamo una vez más, considerando que, pese a sus buenos registros durante la ‘pre’, necesita sostener ritmo de competencia para no estancarse en su carrera profesional.

El entorno del futbolista de 19 años ve con buenos ojos esta alternativa, pues sobre la mesa ya existen algunas opciones que podría analizar para irse cedido en este mercado de pases. La citada fuente precisó que hay interés de dos clubes alemanes, SC Paderborn 07 y Wolfsburgo; uno de España, Deportivo La Coruña, y uno de Portugal con el nombre aún por revelarse.

“El plan actual para Felipe Chávez es salir cedido nuevamente esta temporada. Existe interés tanto de Alemania como del extranjero: Paderborn, Wolfsburgo, Deportivo de La Coruña y un club portugués”, se lee, según los pormenores explicados por el periodista Kerry Hau, quien cubre el día a día del Bayern Múnich.

Felipe Chávez registra tres goles y dos asistencias en la pretemporada con el Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

En esa misma línea, la fuente alemana destacó lo que Felipe Chávez ha venido mostrando durante la pretemporada, donde ha marcado tres goles y servido dos asistencias, pese a que no tuvo minutos en el último amistoso ante el Aston Villa. “Chávez ha causado una buena impresión durante la pretemporada hasta el momento”, precisaron.

La opción del SC Paderborn 07 parece ser la más interesante, pues es un club que recién acaba de ascender a la Bundesliga y cuenta con un plantel en el que puede competir por un lugar fijo, buscando sostenerse en la máxima categoría del fútbol alemán. Por ahora se sabe que solo es observado, ya que no hay ninguna oferta formal.

Lo del Wolfsburgo podría ser interesante, ya que se trata de un club con mucha tradición en Alemania, pero actualmente está en Segunda División tras descender durante la campaña pasada. En cuanto al Deportivo La Coruña, este año ascendió a LaLiga y están conformando un proyecto interesante; mudarse a España podría significar una apuesta muy retadora para la carrera de Felipe Chávez.

A falta de más de tres semanas para que se cierre el libro de pases en el fútbol europeo, todo puede ocurrir en los próximos días. Lo cierto es que ‘Pippo’ buscará lo mejor para su futuro, tomando en cuenta que por segunda temporada consecutiva tendrá poco espacio en la consideración de Vincent Kompany, pese a que sabido responder con números cada vez que lo alinearon.

Felipe Chávez podría quedarse en Alemania y dar un salto interesante al mudarse a España. (Foto: Getty Images)

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