Christian Cueva sentó su postura para defender la continuidad de la Selección Peruana en el Estadio Nacional. ‘Aladino’ reafirmó su postura a favor de mantener la sede histórica de la Bicolor y cuestionó la idea de buscar ventajas geográficas sin considerar la esencia del futbolista nacional, luego de confirmarse que Cusco y Puno serán sedes en las próximas Eliminatorias. “No le quites la identidad al fútbol peruano, hermano. Déjalo en el Nacional, donde te regalamos ‘chocolate’. Te seguiremos regalando ‘chocolate’”, sentenció el volante.

El jugador de Sport Boys enfatizó que la mayoría del plantel no está habituado a competir en zonas elevadas, marcando una clara diferencia con otros representativos de la región. “Por qué vamos a hacer una comparación con el tema de la selección de Bolivia. La gran mayoría es nacido en La Paz y tiene esa memoria de poder recuperarse más rápido en la altura. En cambio, el jugador peruano, la gran mayoría no es nacido en la sierra”, añadió sobre la falta de aclimatación natural de quienes militan en Lima o en el extranjero.

Respecto a la eficacia de trasladar la localía a la altura, Cueva puso en duda que la altitud sea una garantía de triunfo para el equipo de todos. “Yo no comparto. Es una opción, pero que sea una opción de repente por distintas otras cosas, ¿no? Porque quieres sacar ventaja o quieres decir que vas a ganar los partidos allá, porque no hay seguridad que ganas los partidos allá. Ahora, la idea es que nuestro fútbol, nuestros jugadores vayan creciendo, ¿no? Naturalmente”, reflexionó el mediocampista.

Carlos Zambrano llegó esta temporada a Sport Boys luego de su paso por Alianza Lima. (Foto: Sport Boys)

Una postura similar mostró su compañero Carlos Zambrano, quien evalúa el traslado a la altura como un recurso estratégico frente a la falta de resultados en la capital. “Yo creo que es una buena opción porque en Lima casi nunca hemos sacado puntos, ¿no? Y no perdemos nada yendo para allá con jugadores que estén preparados para la altura”, reconoció el ‘León’, sugiriendo recurrir a elementos adaptados a dichas condiciones.

No obstante, el propio zaguero admitió las exigencias físicas que implica competir en ciudades de altitud extrema. “Imposible. La altura a mí me perjudica mucho. O sea, no das tu 100%. O sea, amigo, el cuerpo te da para unos 60, 70 minutos”, precisó el defensor al referirse al impacto directo que tiene el factor geográfico sobre su rendimiento individual en el campo.

De esta manera, Carlos Zambrano y Christian Cueva reaccionaron a la posibilidad real de que la Selección Peruana haga de local en ciudades de altura como Puno para algunos enfrentamientos en las próximas Eliminatorias. Las declaraciones de los futbolistas de Sport Boys en el programa Nada que no Sepa surgieron tras lo anunciado por Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, quien confirmó que la Bicolor tiene previsto disputar partidos en Lima, Cusco y Puno.

Christian Cueva fue convocado por última vez a la Selección Peruana en 2024. Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec

Amistosos confirmados de la Selección Peruana

La Federación Peruana de Fútbol confirmó oficialmente la programación de los próximos cuatro partidos amistosos internacionales que disputará la Selección Peruana durante las próximas fechas FIFA. Estos compromisos forman parte de la preparación del conjunto nacional de cara a los futuros desafíos competitivos internacionales: Estados Unidos, México, Canadá y Colombia son los rivales, todos mundialistas.

El primer encuentro de esta serie de amistosos tendrá lugar el sábado 26 de septiembre, cuando Perú mida fuerzas ante Estados Unidos en la ciudad de Orlando. Sin margen para el descanso, el segundo compromiso del mes se disputará el martes 29 de septiembre contra México en New Jersey.

Para el inicio de octubre, la Selección Peruana se trasladará a suelo canadiense para afrontar su tercer examen. El sábado 3 de octubre, Perú chocará contra Canadá en la ciudad de Montreal. El cierre de esta gira internacional se dará el martes 6 de octubre en la ciudad de Miami, cuando el conjunto dirigido por Mano Menezes enfrente a Colombia.

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