Este domingo 23 de noviembre, horas antes de la final de la Copa Davis 2025 entre Italia y España, se realizó en la ciudad de Bolonia el sorteo oficial de los Qualifiers de la Copa Davis 2026, instancia que definirá el camino de los países hacia la Final a 8 del próximo año. Los 24 equipos participantes conocieron sus cruces y el inicio de su ruta hacia la máxima cita del tenis por naciones. En ese sentido, Perú -que viene de derrotar 3-1 a Portugal en Lima- conoció a su próximo rival: Alemania, una de las potencias del tenis mundial que cuenta con Alexander Zverev como su abanderado, número 3 del ranking ATP.

Al igual que en 2025, las eliminatorias se disputarán en dos rondas, ambas con series directas y con factor campo. La primera ronda se jugará del 6 al 8 de febrero de 2026, y la segunda ronda del 18 al 20 de septiembre. Los países anfitriones podrán elegir las fechas exactas dentro de esas ventanas. Italia, como nación sede de la Final a 8, recibe una invitación automática para la fase final del próximo año.

En ese sentido, Perú tendrá que visitar a Alemania en el mes de febrero, posiblemente en cancha dura y con transmisión de TV por confirmar. Los germanos vienen de caer 2-1 ante España en las semifinales de la Copa Davis 2025: Alexander Zverev (3° ATP) ganó su duelo de singles ante Jaumer Munar (36°) por doble 7-6, pero Jan-Lennard Struff (84°) cayó ante Pablo Carreño Busta (89°) por 6-4 y 7-6. En dobles, la dupla germana Kevin Krawietz-Tim Puetz cayó en tres sets y decidió la eliminatoria a favor de España.

Además de Zverev y Struff, Alemania cuenta con otros tenistas en el top 100 y que podrían ser incluidos en la convocatoria ante Perú como Daniel Altmaier (46°) y Yannick Hanfmann (103°), quienes han enfrentado en varias ocasiones a Juan Pablo Varillas, la raqueta más experimentada del equipo capitaneado por Luis Horna, tanto en el circuito Challenger como ATP.

En cuanto al equipo peruano, se da por descontada la presencia de los tres singlistas principales: Ignacio Buse (104°), Gonzalo Bueno (213°) y Juan Pablo Varillas (270°), además del mejor doblista Alexander Merino (155° dobles), reciente finalista del Challenger de Florianápolis en Brasil y que viene cerrando una buena temporada 2025, a la espera de debutar a nivel Copa Davis.

Ignacio Buse (104° ATP) quedó al borde del top 100 luego de caer en la final del Challenger de Montevideo (Uruguay) ante el chileno Cristian Garín en tres sets. De esta manera, quedará a la espera de algunas bajas en el ránking para ver si puede ingresar directo al cuadro principal del Abierto de Australia 2026, el primer Grand Slam del próximo año. Caso contrato, arrancará la gira oceánica desde la ‘qualy’.

Con respecto a Gonzalo Bueno (213°), también se quedó al borde de entrar al top 200 tras caer en segunda ronda del Challenger de Guayaquil (Ecuador) donde llegaba como uno de los favoritos para avanzar a instancias finales. Al igual que Buse, ambos de 21 años, no se han anotado en ninguna otra competencia por lo que se da por descontado que volverán a jugar en enero del 2026.

En el caso de Juan Pablo Varillas (270°), hoy disputará la final del Challenger de Guayaquil ante el paraguayo Daniel Vallejo (163°); si gana, subirá hasta la posición 243° y podrá seguir escalando la próxima semana, donde se despedirá de este 2025 en el Challenger de Bogotá (Colombia). Tras una larga para por lesión, su objetivo era acercarse nuevamente al top 200 antes de iniciar la próxima temporada.

En cuanto a los otros emparejamientos de las Qualifiers 2026, destacan el cruce de Chile recibiendo a Serbia, sin confirmar la presencia de Novak Djokovic, Ecuador de local ante Australia, Argentina visitando a Corea del Sur y Brasil también fuera de casa ante Canadá. Si Perú gana a Alemania, accederá a la Final a 8; si pierde, tendrá que medirse a uno de los perdedores en esta instancia para mantenerse en las Qualifiers o volver al Grupo Mundial I.

