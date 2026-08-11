La Selección Peruana de voleibol femenino Sub-17 aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Vóley 2026, certamen que se disputa en Chile. Dirigidas por el técnico Marcello Bencardino, las ‘matadorcitas’ han completado una destacada actuación dentro del Grupo B, disputando sus compromisos en el Liceo Particular Mixto de San Felipe. Con una combinación de garra y jerarquía, el conjunto peruano logró meterse entre las 16 mejores selecciones del torneo a falta de una jornada para cerrar la fase inicial.

El camino de la blanquirroja en la fase de grupos arrancó de forma contundente con una victoria por 3-0 frente a Túnez. Tras un tropiezo por 1-3 ante Venezuela en la segunda fecha, Perú reaccionó con determinación: primero venció en un dramático duelo a México por 3-2 y posteriormente selló su boleto a octavos al derrotar a Filipinas por 3-1. Este último triunfo destacó por una impresionante remontada en el tercer set, donde el equipo recuperó una desventaja de diez puntos antes de adueñarse de la victoria.

Con ocho puntos acumulados en la tabla de posiciones, la selección llega a la jornada de cierre con tranquilidad y la moral al tope para medirse ante China, líder e invicto de la zona. Aunque el pase a la siguiente fase ya está garantizado, el enfrentamiento contra la escuadra asiática resulta crucial para definir la ubicación final de la bicolor en el Grupo B y estructurar su cruce en la etapa eliminatoria.

De cara a los octavos de final, el rival de Perú será Italia, actual campeón de Europa y tercero en el Mundial de la categoría en 2024. Un enfrentamiento ante una potencia que exigirá la máxima concentración del elenco nacional en busca de un pase histórico a los cuartos de final.

Perú acabó tercero en su grupo y clasificó a octavos de final. (Foto: Volleyball World)

¿A qué hora juegan Perú vs. Italia?

Perú vs. Italia se enfrentan este miércoles 12 de agosto por octavos de final del Mundial Sub-17. El encuentro, que se disputará en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, está programado para la 1:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Perú vs. Italia?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Italia, esta estará a cargo de Latina TV, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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