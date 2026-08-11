Alexander Callens atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera. El defensor peruano lleva un largo periodo alejado de las canchas debido a una alteración cardíaca detectada después de un proceso viral y, pese al paso del tiempo, todavía no ha podido regresar a la competencia profesional. Su último partido oficial se remonta al 24 de noviembre de 2024, cuando defendió al AEK Atenas ante Olympiacos por la Superliga de Grecia. Desde entonces, su carrera quedó condicionada por un problema de salud que requirió controles médicos y un prolongado periodo de recuperación.

Todo comenzó a inicios de 2025, cuando Callens sufrió un proceso viral mientras se encontraba en Grecia. A raíz de esa situación tuvo que someterse a diferentes exámenes médicos y uno de ellos detectó una ligera alteración en el funcionamiento de su corazón. El propio futbolista explicó públicamente que los especialistas le recomendaron varios meses de reposo y observación antes de volver a realizar esfuerzos físicos de alta intensidad. De esta manera, lo que inicialmente parecía una ausencia temporal terminó convirtiéndose en una pausa mucho más extensa.

El 3 de febrero de 2025, el AEK Atenas hizo pública la situación de su jugador y Callens confirmó que debía detener su actividad deportiva. En aquel momento, la expectativa inicial apuntaba a que podría volver después de aproximadamente tres meses, pero la evolución médica no permitió cumplir ese calendario. Algunas publicaciones posteriormente describieron el cuadro como una miocarditis viral, aunque el diagnóstico comunicado oficialmente por Callens fue el de una alteración cardíaca detectada después de un proceso viral, por lo que esta última denominación es la más prudente para describir su caso.

La ausencia también tuvo consecuencias en la Selección Peruana. Alexander Callens era uno de los defensores habituales del equipo nacional durante las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, pero su situación médica le impidió continuar con normalidad su actividad profesional y dejó de ser una alternativa para las convocatorias. Mientras tanto, el AEK mantuvo el seguimiento de su evolución y, durante la planificación de la temporada 2025-26, el futbolista tampoco pudo incorporarse con normalidad a los trabajos de pretemporada debido a las restricciones relacionadas con su recuperación.

En septiembre de 2025 apareció una señal positiva. Después de varios meses sin competir, Callens volvió a realizar entrenamientos con el AEK Atenas, aunque todavía bajo estricta supervisión médica. El club informó que los cardiólogos continuaban evaluando su evolución y que cualquier incremento de la carga física debía hacerse de manera progresiva. Por ello, aquel regreso a los entrenamientos no significaba que estuviera habilitado para disputar partidos oficiales, sino que representaba apenas un nuevo paso dentro de un proceso de recuperación que debía priorizar su seguridad.

Alexander Callens no terminó el proceso rumbo al Mundial 2026 tras su afección cardiaca. (Foto: La Bicolor)

Durante ese periodo también surgieron versiones sobre un posible retiro. En agosto de 2025 se informó que el AEK Atenas analizaba la posibilidad de ofrecerle un puesto relacionado con la captación de jugadores en Sudamérica si finalmente decidía poner punto final a su carrera. Sin embargo, aquello fue presentado como una alternativa ante un eventual retiro y no como una decisión tomada por el defensor peruano. Callens, por entonces, continuaba esperando una evolución favorable que le permitiera volver a jugar al fútbol profesional.

Ya en febrero de 2026, Alexander Callens volvió a pronunciarse sobre su futuro y dejó claro que su prioridad continúa siendo recuperar completamente su salud antes de regresar a las canchas. “Primero estoy priorizando mi salud, y una vez que esté al 100%, ahí voy a volver. No se preocupen, se van a enterar cuando vuelva”, declaró el defensor, quien además manifestó su deseo de volver algún día a la Selección Peruana. También reveló que le gustaría cerrar su carrera en Sport Boys, club donde inició su trayectoria profesional.

Tras llegar a agosto de este año, Callens culminó su contrato con el AEK Atenas y decidió despedirse con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, agradeciendo no solo al club, sino también a los directivos que no lo dejaron de lado durante su proceso de recuperación, además del respaldo que recibió por parte de Matías Almeyda, entrenador argentino que confió en él y lo llamó en momento para sumarse a su proyecto deportivo.

“Quiero agradecer de corazón al AEK Atenas por todo este tiempo. Al presidente Mario Iliopoulos, al GD Javier Ribalta, al entrenador Marko Nikolic y en especial a Matias Almeyda porque confió en mí sin pensarlo desde el día uno, gracias a todos los trabajadores del club y gracias a la afición por su apoyo incondicional”, escribió el zaguero nacional.

“(...) Me voy orgulloso de haber defendido esta camiseta y de haber podido compartir tantos momentos. Me llevo recuerdos, aprendizajes, amistades y, por encima de todo, la satisfacción de haberlo dado todo hasta el final, dentro y fuera de la campo. Gracias por estos tres años. Gracias por todo. Y gracias por haberme permitido despedirme como campeón. Siempre llevaré conmigo una parte de este club y de Grecia”, finalizó Callens. Tras esto, se espera que siga cumpliendo con su proceso de recuperación hasta estar al 100% para poder definir el futuro de su carrera deportiva.

Alexander Callens continuará con su proceso de recuperación tras quedar como agente libre. (Foto: AEK Atenas)

TE PUEDE INTERESAR