La Selección Peruana ya tiene definida su próxima agenda internacional y ahora la atención estará puesta en conocer qué futbolistas serán considerados por Mano Menezes. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) realizará este jueves 17 de septiembre la presentación de la lista de convocados para los amistosos correspondientes a las fechas FIFA de septiembre y octubre.

La nómina será anunciada durante una conferencia de prensa que se desarrollará en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna), en San Luis. De acuerdo con la programación prevista, el entrenador brasileño dará a conocer la convocatoria alrededor del mediodía, en una jornada en la que también podrían conocerse sus consideraciones respecto a los próximos partidos de la ‘Bicolor’.

Menezes afrontará así una nueva etapa de evaluación al frente de la Selección Peruana. Luego de los amistosos disputados en junio, el técnico continuará ampliando su universo de futbolistas con miras al nuevo proceso internacional rumbo al Mundial 2030. En sus primeros cuatro encuentros, Perú enfrentó a Senegal, Honduras, Haití y España, con una victoria, un empate y dos derrotas.

Mano Menezes alista algunas sorpresas en su lista de convocados para las fechas FIFA de septiembre y octubre. (Foto: ITEA Sports)

La expectativa estará centrada también en las novedades que pueda presentar la nómina, considerando que el comando técnico viene siguiendo a jugadores del campeonato local y a futbolistas peruanos que militan en el extranjero. Uno de los nombres que buscaba volver al equipo nacional era Wilder Cartagena, quien confirmó que había tenido contacto con el entorno de Menezes y que sabía que venían siguiendo su evolución en la MLS.

Del campeonato local, se espera que sean considerados varios elementos que vienen destacando en esta recta decisiva del Torneo Clausura, además de una que otra pieza de Cienciano, equipo que ha demostrado un buen nivel internacional al alcanzar los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con grandes chances de meterse a las semifinales si supera su llave frente a Montevideo City Torque.

¿Cuáles serán los amistosos de Perú durante las fechas FIFA de septiembre y octubre?

La Selección Peruana afrontará cuatro partidos amistosos entre finales de septiembre y comienzos de octubre. El primer encuentro será frente a Estados Unidos, el sábado 26 de septiembre a las 3:30 p.m. (hora peruana), en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. Luego, el martes 29, la ‘Bicolor’ se medirá con México desde las 8:00 p.m. en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

La segunda parte de la gira se desarrollará en octubre. Perú enfrentará a Canadá el sábado 3 de dicho mes a la 1:00 p.m. en el Estadio Saputo de Montreal. Finalmente, cerrará esta serie de amistosos el martes 6 ante Colombia, a las 6:00 p.m., en Miami. La FPF ya oficializó las fechas, horarios y escenarios para los cuatro compromisos.

¿En qué canales se verán los amistosos de la Selección Peruana?

Los cuatro amistosos de la ‘Bicolor’ podrán seguirse en Perú a través de América Multimedia, que adquirió los derechos para transmitir los encuentros de la Selección Peruana. La señal estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales, por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo.

De esta manera, la conferencia de este jueves 17 de septiembre en Videna marcará el inicio de la cuenta regresiva para una nueva gira internacional de Perú. Tras conocerse la nómina, el comando técnico tendrá definido al grupo que buscará competir ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, cuatro selecciones que participaron en el Mundial 2026.

Mano Menezes realizó visitas a los clubes de la Liga 1 durante los últimos meses. (Foto: ITEA Sports)

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