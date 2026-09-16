Sporting Cristal volvió a sorprender a sus hinchas con el lanzamiento de una nueva camiseta de edición especial. La institución celeste presentó una indumentaria inspirada en una de las etapas más recordadas de su historia y que busca conectar el pasado del club con las nuevas generaciones.

La nueva ‘piel’ toma como referencia el año 1970, una época importante para el conjunto rimense. El diseño recupera la esencia de la camiseta azul que Sporting Cristal utilizó durante aquellos años y que quedó vinculada a una generación de futbolistas que dejó huella en la institución.

Entre los nombres que aparecen relacionados con aquella etapa destacan figuras históricas como Alberto Gallardo, Eloy Campos, Fernando Mellán y Ramón Mifflin. De esta manera, la propuesta busca rendir homenaje a un periodo que permanece en la memoria de los seguidores celestes.

El lanzamiento, además, se produce en un año especial para Sporting Cristal, que celebra sus 70 años de historia. Por ello, la camiseta representa también una forma de recordar los diferentes momentos que han marcado al club a lo largo de siete décadas.

En cuanto a sus características, la indumentaria combina el diseño inspirado en 1970 con elementos tecnológicos actuales. Según la información proporcionada por PUMA, la camiseta está confeccionada con tela Mesh y poliéster reciclado, además de contar con la tecnología dryCELL.

Esta tecnología está diseñada para absorber la humedad y ayudar a mantener el cuerpo fresco y cómodo durante su uso. Así, la propuesta no solo apunta a los coleccionistas y aficionados que buscan una camiseta con valor histórico, sino también a quienes quieran utilizarla en el día a día.

La camiseta edición especial de Sporting Cristal tiene un precio de S/ 349. Los hinchas interesados pueden adquirirla de manera online a través de la página oficial de PUMA Perú o en sus tiendas físicas.

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