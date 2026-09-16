Sport Boys cumplió con el pago establecido para poder contar con los tres futbolistas cedidos por Melgar durante la presente temporada de la Liga 1. De esta manera, Pablo Erustes, Emilio Saba y Mathías Llontop quedaron habilitados para ser considerados por el conjunto rosado. Los tres podrán estar disponibles para el próximo compromiso ante Melgar. Así, Sport Boys contará con sus habituales titulares para afrontar este importante duelo.

La presencia de los tres jugadores estaba en duda debido a una condición incluida en sus contratos de préstamo. Al pertenecer a Melgar, Sport Boys debía realizar un abono adicional para que pudieran enfrentarse a su club de origen en el compromiso programado para este sábado 19 de septiembre.

La institución rosada realizó el pago correspondiente y notificó formalmente al ‘Dominó’, además de enviar el voucher que acredita la operación. Posteriormente, Melgar confirmó la recepción del dinero y dio luz verde para que los tres futbolistas puedan ser utilizados por Carlos Desio.

Erustes, Saba y Llontop son piezas importantes dentro del equipo chalaco. En las nueve fechas disputadas del Clausura, el delantero argentino registra cuatro goles, mientras que Saba suma un gol y una asistencia. Llontop, por su parte, acumula tres asistencias en el campeonato.

El conjunto del Callao suma 17 puntos y marcha cuarto en el Clausura, a tres unidades del líder Universitario. Además, llega al duelo contra Melgar después de conseguir tres victorias en sus últimos cuatro partidos.

El caso de Percy Liza es diferente. El delantero también pertenece a Melgar y se encuentra cedido en Sport Boys, pero está lesionado y no viajará a Arequipa. Por ese motivo, no fue necesario realizar el pago para habilitarlo de cara al encuentro.

De esta manera, Carlos Desio podrá mantener a tres de sus habituales titulares para un partido exigente en el Monumental de la UNSA. Saba y Llontop son alternativas habituales en los laterales, mientras que Erustes se ha convertido en una de las principales opciones ofensivas del equipo porteño.

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