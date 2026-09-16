Cuando parecía que el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes terminaría en un empate por 1-1, la historia terminó inclinándose a favor de los cremas en los minutos finales del partido con un ingrediente particular: antes del gol de Lisandro Alzugaray para el 2-1 de la ‘U’, Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez fueron protagonistas del que seguramente será uno de los ‘bloppers’ más comentados en la presente temporada, por cómo se dio y lo que significó tras el pitazo final.

Como era de esperarse, la mayoría de reflectores apuntaron a Alejandro Duarte como el principal responsable de aquel error, pues si bien Gianfranco Chávez también estuvo involucrado, el portero viene arrastrando una seguidilla de actuaciones cuestionables en donde sus decisiones precipitadas han terminado en goles en contra. Esto, por supuesto, se agrava aún más si tomamos en cuenta que se trata de una confusión que le dio el triunfo al clásico rival.

En ese contexto, en los últimos días se ha venido especulando sobre la posibilidad de que Duarte tenga un descanso por la carga emocional que supone una situación así, para darle la posta a Ángel de la Cruz en la portería de Alianza Lima. No sería la primera vez que el portero de 24 años asuma en un momento complicado del equipo, tal como ocurrió en el 2024.

Alejandro Duarte tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2028. (Foto: Alianza Lima)

No obstante, se pudo conocer que el comando técnico de Alianza Lima cree firmemente que Alejandro Duarte podrá salir de este mal rato y la única forma de pueda lograrlo es jugando, no sacándolo del arco para que descanse en el banquillo de suplentes. De está manera, despejando los rumores que se han tejido en las últimas horas, el dueño de los tres paros seguirá siendo el mismo para el partido frente a ADT.

Esta decisión viene de la mano con las afirmaciones de Pablo Guede en su última conferencia de prensa, donde dejó en claro que no le preocupaba en lo más mínimo que el guardameta de 32 años esté pasando por una etapa de constantes errores, ya que el fútbol se trata de equivocarse y levantarse.

“Cero (preocupación). Esto es fútbol. Se crece de los errores. Esto es fútbol. Te equivocas, te levantas, te vuelves a equivocar y te vuelves a levantar. El problemas es cuando no te levantas. No me preocupa”, señaló. Con esto, queda totalmente claro que Duarte seguirá firme en el arco antes del receso de la Liga 1 por la fecha FIFA.

Alejandro Duarte llegó a Alianza Lima tras su paso por Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 ante Universitario, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el viernes 18 de septiembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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