Felipe Chávez encendió las alarmas en Alemania justo cuando la Selección Peruana está a horas de conocer su nueva lista de convocados. El mediocampista presenta molestias en la rodilla tras recibir un golpe, según informó Petrik Sander, entrenador del Magdeburgo. La situación genera preocupación de cara a los próximos amistosos de la ‘Bicolor’. Recordemos que Perú iniciará su gira por Estados Unidos el 26 de septiembre, cuando enfrente al combinado estadounidense.

La situación preocupa en Perú debido a que Mano Menezes anunciará este jueves 17 de septiembre a los futbolistas considerados para los próximos amistosos de la ‘Bicolor’. La conferencia de prensa se realizará en Videna y la nómina será presentada alrededor del mediodía.

Chávez venía ganando minutos con el cuadro alemán después de llegar cedido por Bayern Múnich. El volante de 19 años debutó ante Hertha Berlín y volvió a ingresar en la fecha siguiente, durante la goleada por 3-0 sobre Kaiserslautern.

Precisamente, el partido ante Kaiserslautern significó su segundo encuentro oficial con el Magdeburgo. Chávez ingresó a los 73 minutos y tuvo participación en el tramo final del compromiso, en una etapa en la que busca consolidarse y tener mayor continuidad en la segunda división alemana.

Ahora, la principal incógnita es si esta molestia en la rodilla tendrá alguna repercusión en los planes de Menezes. Hasta el momento, no se conoce el tiempo de recuperación del futbolista ni se ha informado que esté descartado para la próxima fecha FIFA.

El nombre de Chávez ya había aparecido en el radar del comando técnico peruano. De hecho, el propio Mano Menezes se refirió recientemente a su llegada al Magdeburgo y a la posibilidad de que el jugador vuelva a ser considerado por la Selección Peruana.

La ‘Bicolor’ afrontará cuatro amistosos durante esta fecha FIFA. Perú se medirá con Estados Unidos el 26 de septiembre, México el 29, Canadá el 3 de octubre y Colombia el 6 de octubre. La convocatoria definirá qué jugadores estarán disponibles para esta nueva etapa bajo las órdenes de Menezes.

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