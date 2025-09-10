Perú vs. Portugal se miden este fin de semana por el boleto a los Qualifiers de la Copa Davis. Bajo el nuevo formado del torneo, el ganador de este enfrentamiento por el Grupo Mundial I jugará en la siguiente ronda para meterse a las Finales. Con Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas como las principales cartas del equipo peruano, capitaneado por Luis Horna, conoce aquí las fechas, los horarios y los canales de transmisión para no perderte ninguno de estos emocionantes compromisos.
Perú llega a esta instancia de playoffs luego de vencer por 4-0 a Líbano de visita y asegurar su permanencia en el Grupo Mundial I de la mano de Buse y Bueno, quienes ganaron sus partidos en singles. Portugal, por su parte, derrotó 3-2 a Mónaco también fuera de casa con una gran actuación de Henrique Rocha, segunda singlista, quien ganó el punto decisivo.
El sorteo y el orden de los enfrentamientos se realizará este jueves 11 de setiembre a partir del mediodía (hora peruana) en la sala de prensa del Club Lawn Tennis de Jesús María, sede de la llave entre Perú y Portugal. Ahí se conocerán los tenistas que jugarán los dos duelos de singles del viernes y también las duplas para los dobles del sábado. También los duelos finales de singles del mismo sábado, que se disputarán en caso de ser necesario.
Fecha y hora de Perú vs. Portugal por Copa Davis
Perú y Portugal se enfrentan por el pase a los ‘Qualifiers’ de la Copa Davis 2025 este viernes 12 y sábado 13 de setiembre en Lima, Perú. El primer duelo de singles del viernes comenzará a las 4:00 p.m. (hora peruana), mientras que el segundo empezará no antes de las 5:30 de la tarde, siempre y cuando las condiciones climáticas no afecten las horas señalas.
Al día siguiente, la jornada arrancará a las 2:00 p.m. con el enfrentamiento de dobles entre Perú y Portugal. Si la serie no está definida, se jugarán los duelos de singles: el primero de ellos no antes de las 3:30 de la tarde, y el siguiente a partir de las 5:00 p.m., todo en el Club Lawn Tennis de Jesús María.
¿En qué canal ver Perú vs. Portugal?
Gracias a las gestiones entre el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la Federación Peruana de Tenis (FPT), se llegó a un acuerdo para que la transmisión de la serie entre Perú y Portugal, por el Grupo I Mundial de la Copa Davis, sea nuevamente por señal abierta: TV Perú (Canal 7) es el canal elegido.
La transmisión en vivo por señal abierta vuelve a las pantallas de todos los peruanos luego de 18 años, tras aquel partido entre Perú y Bielorrusia con victoria peruana por 4 -1 y que representó nuestra clasificación al Grupo Mundial.
