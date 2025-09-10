Perú vs. Portugal se miden este fin de semana por el boleto a los Qualifiers de la Copa Davis. Bajo el nuevo formado del torneo, el ganador de este enfrentamiento por el Grupo Mundial I jugará en la siguiente ronda para meterse a las Finales. Con Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas como las principales cartas del equipo peruano, capitaneado por Luis Horna, conoce aquí las fechas, los horarios y los canales de transmisión para no perderte ninguno de estos emocionantes compromisos.

Perú llega a esta instancia de playoffs luego de vencer por 4-0 a Líbano de visita y asegurar su permanencia en el Grupo Mundial I de la mano de Buse y Bueno, quienes ganaron sus partidos en singles. Portugal, por su parte, derrotó 3-2 a Mónaco también fuera de casa con una gran actuación de Henrique Rocha, segunda singlista, quien ganó el punto decisivo.

El sorteo y el orden de los enfrentamientos se realizará este jueves 11 de setiembre a partir del mediodía (hora peruana) en la sala de prensa del Club Lawn Tennis de Jesús María, sede de la llave entre Perú y Portugal. Ahí se conocerán los tenistas que jugarán los dos duelos de singles del viernes y también las duplas para los dobles del sábado. También los duelos finales de singles del mismo sábado, que se disputarán en caso de ser necesario.

Ignacio Buse viene de ser campeón del Challenger 125 de Sevilla en España. (FOTO: ITEA).

Fecha y hora de Perú vs. Portugal por Copa Davis

Perú y Portugal se enfrentan por el pase a los ‘Qualifiers’ de la Copa Davis 2025 este viernes 12 y sábado 13 de setiembre en Lima, Perú. El primer duelo de singles del viernes comenzará a las 4:00 p.m. (hora peruana), mientras que el segundo empezará no antes de las 5:30 de la tarde, siempre y cuando las condiciones climáticas no afecten las horas señalas.

Al día siguiente, la jornada arrancará a las 2:00 p.m. con el enfrentamiento de dobles entre Perú y Portugal. Si la serie no está definida, se jugarán los duelos de singles: el primero de ellos no antes de las 3:30 de la tarde, y el siguiente a partir de las 5:00 p.m., todo en el Club Lawn Tennis de Jesús María.

¿En qué canal ver Perú vs. Portugal?

Gracias a las gestiones entre el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la Federación Peruana de Tenis (FPT), se llegó a un acuerdo para que la transmisión de la serie entre Perú y Portugal, por el Grupo I Mundial de la Copa Davis, sea nuevamente por señal abierta: TV Perú (Canal 7) es el canal elegido.

La transmisión en vivo por señal abierta vuelve a las pantallas de todos los peruanos luego de 18 años, tras aquel partido entre Perú y Bielorrusia con victoria peruana por 4 -1 y que representó nuestra clasificación al Grupo Mundial.

Luis Horna es el capitán del equipo peruano de Copa Davis. (Foto: TAM)

