En los últimos días, el Comité Olímpico Peruano recibió una serie de cuestionamientos producto de la desorganización de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Desde temas presupuestales o sedes inconclusas, hubo quejas por distintos entes. Renzo Manyari, presidente de la institución, respondió sobre este panorama y aclaró que no han tenido contacto directo en el plano económico. Además se refirió a la carta enviada por Cecilia Tait donde exigió rendición de cuentas por los sucesos recientes.

“A raíz que los juegos fueron avanzando, se fueron superando estas grandes dificultades que se presentaron y en general es gracias al gran esfuerzo de las federaciones. De esos héroes anónimos, los equipos multidisciplinarios, del apoyo también de los comités olímpicos bolivarianos y, por supuesto, de un sistema federado completamente unido. Reflejo de eso es que todas las competencias se han venido realizando, con el respaldo de los resultados en ese medallero bolivariano”, contó en entrevista con Canal N.

Manyari también se refirió a estas situaciones como parte de la experiencia y proyección para lo que será Lima 2027 en algunos años. Además, resaltó el apoyo de distintas federaciones para poder realizar las competencias con normalidad.

“Es una experiencia que nos debe llevar a entender que la organización de eventos multideportivos tan grandes amerita siempre un organismo independiente. Digamos, un comité organizador que a la vez tenga una organización independiente como fue COPAL en su momento en el 2019. A partir de eso, que esté integrado por personas completamente independientes que permitan a la vez desarrollar con una coordinación con los sistemas federados a nivel nacional el tema deportivo y la ejecución finalmente propia de los juegos con una unidad ejecutora absolutamente independiente”, mencionó.

En relación a las críticas desde el Congreso y también la carta que recibió por parte de Cecilia Tait para poder rendir cuenta, Manyari deslindó responsabilidad del Comité Olímpico Peruano en cuanto a temas presupuestales, dejando toda responsabilidad al Instituto Peruano del Deporte (IPD).

“El Comité Olímpico Peruano no ha ejecutado absolutamente nada directamente de los fondos por parte de los Juegos Bolivarianos. Lo único que ha tenido el Comité Olímpico Peruano es la interacción con PNUD en calidad de proveedor para un servicio específico. Esto es el pago de árbitros y jueces. Todo lo demás como la ejecución, los fondos de las subvenciones para los Juegos Bolivarianos, es directamente del IPD, o sea, quien tiene que responder y ejecutar, rendir cuentas y desarrollar todo es el IPD”, puntualizó.

Sobre Cecilia Tait: “Esa actitud, de repente viene por el sentido que yo tuve una diferencia de idea con ella porque me reclamó que no la había invitado al encendido de la llama bolivariana. Yo le explicaba que no es un evento del Comité Olímpico Peruano. Yo también le reclamé que no estaba de acuerdo con que ella esté haciendo un lobby abierto con la empresa Javas para que sea contratada o presentada para los servicios en los Juegos Panamericanos Lima 2027. Ella realizó una reunión en su casa con diferentes autoridades nacionales e internacionales presentando esta empresa, creo que no le gustó que yo le haya reclamado eso”.

Por último, deslindo cualquier responsabilidad con autoridades del Estado: “El Comité Olímpico Peruano, si bien forma parte del comité organizador, es absolutamente independiente a las ejecuciones presupuestales, a los temas políticos internos del IPD. Somos una entidad absolutamente privada, no recibimos subvención por parte del Estado hace más de 10 años”.

