Tras varios días de debate, la Federación Peruana de Vóley (FPV) tomó una decisión final sobre lo que sucedió en el partido de Alianza Lima vs. Universitario, por la Liga Peruana de Vóley. Desde la entidad, decidieron otorgarle los tres puntos a las cremas, con un marcador de 3-0 en tanto a la distribución de puntos. Las blanquiazules fallaron en colocar a cuatro extranjeras en el campo, por lo que tuvieron que asumir el castigo correspondiente.

En primera instancia, citaron el reglamento general de la FPV y las bases que fueron aprobadas para el ejercicio de la temporada 2025/2026 que se desarrolla en la actualidad. Es así que declararon fundado el reclamo interpuesto por Universitario de Deportes.

El segundo punto detalló que las blanquiazules cayeron en una infracción grave: “Determinar que la alineación de cuatro (4) jugadoras extranjeras por parte del Club Alianza Lima constituye infracción grave a las Bases del Campeonato y al Reglamento FPV”.

De esta manera, las autoridades llegaron al consenso de modificar el resultado y otorgarle la victoria al club Universitario de Deportes, con un marcador oficial de 3-0 (25-0, 25-0, 25-0). Además, será registrado en la tabla oficial del torneo para actualizar las estadísticas.

Esta resolución fue enviada a las oficinas de ambos clubes para que puedan tomar conocimiento de la determinación impuesta desde la Dirección de Competencia de FPV, entidad encargada también de ver que se cumplan las normas de manera inmediata.

FPV otorgó puntos a Universitario por error de Alianza Lima. (Foto: FPV)

La polémica de esta partido surgió porque Alianza Lima contó con cuatro extranjeras en el campo, en una pequeña parte del partido. Facundo Morando mandó al cuarto elemento, pero se dio cuenta muy tarde y -a pesar de intentar revertir la situación- una de las jueces decidió que no podía darse un reingreso.

A pesar del error de las cuatro extranjeras, el partido continuó y terminó con un contundente 3-0 a favor de Alianza Lima. El reclamo de Universitario se basa en que una alineación ilegal debería invalidar todo el partido, mientras que la defensa íntima se sostiene en que la falta de autoridad arbitral.

Cenaida Uribe, jefa del equipo de Alianza Lima, había manifestado lo siguiente: "Desde el momento en que se comete la falta, correspondía anular los puntos obtenidos por Alianza Lima y validar los de Universitario. Eso es lo que establece claramente el reglamento”.

Sin embargo, desde Universitario se mantuvieron firmes con la idea de obtener los puntos, por lo que elevaron el reclamo y resultados beneficiados con ello. Ahora, trepan posiciones en la tabla general, soñando con avanzar de fase y tentar por el título nacional en la competencia.

