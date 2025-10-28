A través de una pantalla, aplaudimos los logros de cada deportista y mucho más si representan a nuestra patria. En el Perú, el apoyo va incrementando de manera gradual; sin embargo, cada protagonista siempre tendrá una historia por contar. Rosbil Guillén, paradeportista olímpico que representó a Perú en París 2024 (también ganó medallas en Santiago 2023 y Lima 2019), nos cuenta algunos detalles de su vida y cómo fue su participación en la Maratón de Nueva Delhi donde, lastimosamente, no pudo completar la carrera, producto de un golpe de calor. En charla con Depor, también reveló cuál es su proyección a futuro, lejos del plano deportivo.

La sinceridad de Rosbil refleja también su pasión por el deporte, sumado al esfuerzo que coloca en cada competencia. Contar con una discapacidad visual no fue problema para insertarse en el mundo del atletismo. Con muchos años de experiencia y medallas que respaldan su desarrollo profesional, es un ejemplo de vida. A inicios de octubre, no le fue bien en Nueva Delhi, producto del calor de la ciudad y también algunos factores extradeportivos que no permitieron una concentración completa; a pesar de ello, se muestra enfocado en sus próximos objetivos.

“Este año ha sido de no tanta competencia como en otros años, pero sí con buenos resultados, dentro de lo que he podido hacerlo. En temas del Mundial en este año no me fue bien por el tema del clima. Poco tiempo de aclimatación, entonces sufrí un desmayo, pero ahora toca prepararme para la Maratón de Valencia que es el 7 de Diciembre. Entonces, ahí estamos entrenando en la ciudad de Huancayo”, contó Rosbil Guillén quien es patrocinado por la marca Wow.

¿Qué pasó en la última competencia y cuáles fueron las complicaciones?

El calor en Nueva Delhi ha sido bien fuerte. Fue bien duro en el momento de competencia. Perdí el conocimiento, tuve una caída y me llevaron al tópico. Tuve que recuperarme a punta de hielos e hidratantes de medicamento que me pusieron. Fue tarde el viaje de aquí, estaba indeciso por el tema del IPD y se demoraron en darnos el vuelo y todo. Al final, nos dieron un vuelo con muchas escalas y a lo cual llegamos casi en dos días en Nueva Delhi, entonces no hemos llegado bien para correr bien para esta competencia. Pasa siempre por el tema del presupuesto; con más escala, más barato el pasaje.

¿Cuánto influyen este tipo de desorganizaciones?

El deportista se prepara para competir pero se presenta estos casos que si vas o no vas. No sabes en qué momento te van a enviar el pasaje y eso influye mucho porque ya te vas estresando, ya te vas preocupando. No estás enfocado en tu competencia. Sale el viaje también y salen varias escalas con muchas horas de escala en otros países. No llegas concentrado, motivado, llegas renegado, como que estresado y no te desempeñas bien en tu competencia, lamentablemente a veces pasa eso.

Rosbil Guillen representó al Perú en París 2024. (Foto: Wow)

¿Cuánto te preparaste para llegar?

Bueno, para esta competencia mundial pues casi todo el año. Es una de las competencias del año, se puede elegir uno a competir en un campeonato para atletismo. Es un mundial, entonces ahí es el tema. Todo el año te preparas, bueno va consecutivamente a otras competencias, pero esa es la competencia donde que debes desempeñarte mejor del mundial. Me faltó mil metros para llegar y me descompensé.

¿Qué tan importante es el entrenamiento a la par con el guía?

Son dos guías, un T11 en mi categoría. Uno de ellos que se entrena en la mañana con lo que es pura pista. En la tarde, con el siguiente guía, se van distribuyendo el trabajo y para la competencia claro que tienen que estar los dos. Este año pues solamente uno nomás pudo llevarlo por el tema de presupuesto, no se pudo llevar los dos. Creo que en las competencias también se requiere a veces dos guías, un solo guía se fatiga, por lo que no se desempeña bien y lo cual sale perjudicado el atleta. Hay agua para agarrar, pero cuando está cansado el guía ya no puede ni agarrar el agua para refrescarse un poco y así continúa la competencia. Si hubiera dos guías, yo creo que haría mejor el desempeño en ese evento.

¿Sientes que este factor también influyó en tu desconcentración?

Los guías van a un ritmo bien fuerte. Describen la competencia, te van narrando el momento. Entonces es un desgaste más porque te va cuidando, te va avisando a qué paso vamos, en qué puesta estamos y todo eso. El segundo guía, releva de mitad de competencia y da otra oxigenación. El atleta puede avanzar más aún, inyecta ese espíritu de avanzar. Hay muchas cosas que pasa en el deportista, no es solamente que vemos detrás de la pantalla. Un buen resultado, una buena competencia porque no acabó, porque mejor que se dedique a otra cosa, pero no es así. Detrás de todo estos resultados a veces hay dolores, sufrimientos, hay trabajo, dedicación y disciplina y entonces todo suma para una competencia.

¿Has pensando en Lima 2027 o Los Angeles 2028?

Para 2027, todavía tenemos dos años y tanto y yo creo que tenemos tiempo para prepararnos aquí con tranquilidad. Somos locales, esperamos dar lo mejor en esta competencia. El nivel deportivo en mi categoría está casi llegando a nivel de los convencionales, es duro, pero ahí estamos. Ellos son fuertes también, yo también soy fuerte; entonces, nos vamos a enfrentar esa competencia. Los 5.000 metros va a estar de infarto se puede decir en Lima 2027. Hay que seguir preparándonos y en Los Ángeles 2028 también, lo que se quiere es llegar en mejores condiciones. Estos juegos de París no me fue tan bien, pero en Los Ángeles espero hacerlo de la mejor manera.

¿Cómo estás tú Rosbil? ¿Cómo te va a nivel personal?

A nivel personal estoy bien gracias a Dios. Como toda persona, tenemos nuestros problemas, nuestras dudas. No solamente porque sea un deportista es un triunfador, un ganador. Hasta el mejor del mundo tiene sus dudas en sus momentos, momento de dolor, momento de alegría. Nos dedicamos al 100%, es una disciplina al 100%. No tenemos una vida social, la dejamos a veces la familia a un lado, las hermanas, los cumpleaños, las fiestas, las invitaciones, lo cual es una dedicación hacia este deporte. Detrás de todos estos logros pues hay rechazos. A veces, la familia te dice porque eres deportista, has logrado algo, ya eres sobrado, ya no quieres visitarnos y todo. No es eso, a veces tenemos que dedicarle el tiempo, el descanso primordial para tener un buen desempeño en esas competencias, en todo.

Paratleta logró la presea de plata en la prueba de los 1,500m T11 de Santiago 2023. (Foto: IPD)

Como deportista calificado, ¿qué recomiendas no hacer a las personas que se quieren dedicar esto?

Bueno, no hacer: tener vida social mayormente. La vida social te lleva a la fiesta,a la borrachera y pues es un tema bien jodido. No te da buen desempeño y hay muchos deportistas así truncados por ese motivo. Por otro lado, no saber entrenar mayormente, no saber distribuir sus entrenamientos porque entrenar locamente no quiere decir que vas a competir mejor. Hay que saber entrenar, a veces hay muchos deportistas que compiten en su entrenamiento. Lo dan todo en su entrenamiento, pero para la competencia ya no quedó ni una reserva. Llegan simplemente con un desgaste duro y no hay un buen desempeño. Pasa con muchos deportistas. Lo que hay que saber es entrenar, dosificar nuestras cargas, hacer caso a un entrenador, saber disciplinarse y saber buscar lo que queremos porque la carrera deportista es corta.

Si alguien te pregunta: ¿quién es Rosbil Guillén? ¿Cómo responderías?

Rosbil Guillén, se puede decir, el que ha vuelto a renacer creo yo o levantarse. El 2024, para mí, fue bien trágico, sufrió lesiones y todo. En los Paralímpicos de París, llegué súper mal, con dos desgarros. Lamentablemente, tuve que culminar las competencias dentro de lo que podía, con todo el dolor y todo culmina la competencia. No me fue bien, lo que tuve que hacer simplemente es voltear la página y de vuelta a rehabilitarme. Empezar como casi de cero, empecé este año en el mes de febrero recién a sanarme, poco a poco. Todavía tengo lo resto de algunas lesiones que han quedado pero ya tolerando ya el dolor, o sea no es al 100% la lesión que se haya curado, pero se puede decir que soy un luchador. Me admiro porque soy una persona que siempre he sabido tomar las cosas con calma, con bastante tranquilidad y lo único que me ha hecho es que sume eso, para yo estar bien en mis entrenamientos, día a día en mi competencia también.

Saliendo del plano deportivo, sé que tienes una carrera técnica, pensando a futuro. ¿Cómo piensas aplicarlo para que sea parte de tu vida diaria?

Como futuro, quieres tener tu pequeña empresa e innovar en algo que te puede valer para tu vejez. Yo soy fisioterapeuta técnico, mi idea es abrir un centro de fisioterapia en la ciudad de Lima, porque yo estoy en Huancayo. Aquí, la gente no acude mucho en ese sistema porque las personas con discapacidad visual nosotros desempeñamos bien en ese campo. Entonces, más gente tengo se puede decir en la ciudad de Lima. La mayoría de los deportistas me conocen, entonces requieren mi servicio de fisioterapia, descargas musculares, descargas deportivas. Así también estoy en ese mundo todavía, me gusta el mundo del deporte, ahí también doy tips, enseño un poco qué hacer, qué no hacer para estar bien.

¿Qué le falta al Perú para crecer en el deporte?

Bueno, mejorar en el deporte. En Perú, nos faltan pistas atléticas. Aquí en Huancayo nada más la pista atlética está molida y ya son casi 50 años que no se hace ese mantenimiento. Prefiero entrenar en calle que cemento que en esa pista porque te golpea y terminas lesionado. Hay otra pista atlética que también han hecho hace cinco años: lamentablemente, ya está deteriorándose y lo que se requiere es que las empresas se suman a brindar ese auspicio. El deporte es una inversión, no es que comas, corras, comas y corras. Son muchas cosas, implementos deportivos, hay plan nutricionales, a veces rehidratantes, son costosos. El tema de implementos deportivos en tema de nutrición para el deportista, yo creo que eso es lo que nos falta.

