La selección peruana de vóley puso fin a su participación en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 con una victoria por 3-1 sobre Venezuela, resultado que le permitió quedarse con el quinto lugar del certamen disputado en el Coliseo Eduardo Dibós. Tras un inicio complicado en el torneo, la ‘Blanquirroja’ logró despedirse con una alegría y logrando la clasificación al Campeonato Sudamericano 2026.

El equipo nacional afrontó un campeonato de alta exigencia frente a las principales potencias del continente. En la fase de grupos cayó por 3-0 frente a Chile y luego sufrió otra derrota por 3-0 ante Brasil, resultados que la alejaron de la pelea por las semifinales y la obligaron a disputar los encuentros por las posiciones finales.

Selección Peruana de Vóley. (Foto: FPV)

Sin embargo, Perú mostró una mejor versión en su último compromiso. Frente a Venezuela, el conjunto dirigido por Antonio Rizola reaccionó a tiempo y terminó imponiéndose por 3-1, cerrando el torneo con una actuación mucho más sólida tanto en ataque como en defensa, además de recuperar la confianza luego de las dos primeras presentaciones.

Selección Peruana de Vóley. (Foto: FPV)

Gracias a ese triunfo, la selección nacional concluyó la competencia en el quinto puesto, ubicación que le otorgó un lugar en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

El sistema de clasificación contempla que los mejores equipos del certamen obtengan plazas para el próximo Sudamericano, donde competirán por conseguir cupos para el siguiente Mundial y los Juegos Olímpicos de 2027.

Más allá del resultado final, el torneo también dejó importantes conclusiones para el comando técnico. La competencia permitió evaluar el rendimiento de varias jugadoras jóvenes y detectar aspectos que deberán corregirse antes de los próximos desafíos internacionales, especialmente en el funcionamiento colectivo y la regularidad durante los partidos.

Clasificados al Sudamericano 2026:

Brasil (Anfitrión del Campeonato Sudamericano 2026) - Campeón de la Copa Sudamericana

Colombia: Subcampeón de la Copa Sudamericana

Argentina (Ya clasificado por ranking mundial) - 3er puesto de la Copa Sudamericana

Chile: 4to puesto de la Copa Sudamericana

Perú: 5to puesto de la Copa Sudamericana

Venezuela: 6to Puesto de la Copa Sudamericana

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